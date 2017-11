Peru vs. Nueva Zelanda: La FIFA comparte emotivo reportaje en honor a la Blanquirroja [VIDEO y FOTOS]

Faltan unas pocas horas para el ansiado encuentro Perú vs. Nueva Zelanda por el repechaje para la clasificación a Rusia 2018. Como era de esperar, los peruanos estamos más que emocionados por el histórico duelo que podría colocarnos nuevamente en el Mundial tras más de tres décadas de no participar en uno.

Pero no solo los hinchas, policías, políticos y celebridades peruanas están festejando el Perú vs. Nueva Zelanda, sino que también algunos organismos y personalidades extranjeras vienen viviendo apasionadamente esta oportunidad de la Blanquirroja. ¡ARRIBA PERÚ!

Ese fue el caso de los Hombres G, Enanitos Verdes y J Balvin, quienes mostraron su pasión por la selección peruana y le desearon una victoria en el partido Perú vs. Nueva Zelanda de esta noche. Asimismo, la FIFA también quiso pronunciarse y elaboró un conmovedor minidocumental sobre la bicolor.

‘Perú y una larga espera de 35 años... Tan solo 90 minutos separan a Perú de ver cumplido el ansiado sueño de volver a una Copa Mundial. La Albirroja no juega una cita mundialista desde 1982, y FIFA viajó hasta Lima para analizar el buen momento del fútbol peruano, que se juega el todo por el todo en la repesca ante Nueva Zelanda’, fue el texto que acompañó el video de la FIFA en su página web oficial.

En el reportaje, la FIFA muestra las calles limeñas y la cultura peruana. Asimismo, entrevista a los jugadores de la selección Alberto Rodríguez y Edison Flores, quienes esta noche se juegarán el todo por el todo en el Perú vs. Nueva Zelanda.

‘Han sido buenos momentos. En realidad esperábamos conseguir los seis puntos. Primero fue con Venezuela, luego le ganamos a Uruguay pero yo creo que estamos por buen camino. Tenemos que conseguir las victorias porque si no lo que hicimos atrás no vale la pena, no tiene sentido’, dijo el capital de la selección peruana a escasas horas del Perú vs. Nueva Zelanda.

Por su lado, Edison Flores no dudó en reconocer el talento de Ricardo Gareca, quien aportó la cuota simpática del momento al revelar su cábala para cada partido: tomarse una foto con una novia.

‘Ricardo Gareca es un motivador, lo táctico. Es muy bueno en lo que hace y nos dice que tengamos confianza en nosotros. No vamos a un Mundial hace muchos años, eso es falta de confianza y lo está incorporando al progreso de esta selección’, aseguró el popular ‘Orejas’.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.