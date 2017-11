Perú vs Nueva Zelanda: Gisella Orjeda y su polémico comentario sobre peinado de futbolistas peruanos [VIDEO y FOTOS]

La expresidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec),Gisella Orjeda, se volvió tendencia en Twitter durante el partido de Perú vs Nueva Zelanda ¿Qué paso? La investigadora tildó de churriguerescos el peinado de los futbolistas peruanos.



Su comentario en Twitter fue calificado de clasista y despectivo. "No conozco de football x eso pregunto:porqué neozelandeses tienen cortes de pelo normales mientras que peruanos usan cortes churriguerescos?", escribió Gisella Orjeda.



El malestar ante el comentario de Gisella Orjeda no se hizo esperar en Twitter. Muchos cuestionaron que la ex directora de Concytec escribiera football en lugar de fútbol y que califique de mal gusto el corte de los futbolistas peruanos.



Ante las críticas, Gisella Orjeda continuó defendiendo su postura. La investigadora indicó que escribió football porque ese es el origen de la palabra. También explicó que utilizó el término churrigueresco debido a que fue lo primero que pensó cuando vio los cortes.



Diferentes usuarios en redes sociales consideran que la actitud de Gisella Orjeda demuestra clasismo y desconocimiento de la moda. Además, consideran que la investigadora no debió hacer la comparación entre los peinados de los peruanos y de los neozelandeses.

No conozco de football x eso pregunto:porqué neozelandeses tienen cortes de pelo normales mientras que peruanos usan cortes churriguerescos? — Gisella Orjeda (@gorjeda) 11 de noviembre de 2017

¿saben que cosa si es churrigueresco? el peinado de gisella orjeda. me recuerda al de francisco de quevedo. — dimitri mau ☤ (@habersperger) 11 de noviembre de 2017

Yo me pregunto por qué una peruana dice "football" en vez de fútbol. Será que..🤔 — Rafael Ortiz (@rortizencalada) 11 de noviembre de 2017

Su pregunta no tiene nada que ver con fútbol, pero deja ver claramente sus prejuicios y racismo. — Angel (@AngelColunge) 11 de noviembre de 2017