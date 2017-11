Perú vs. Nueva Zelanda: Hinchas madrugan a las afueras del Estadio Nacional para recoger sus entradas [VIDEO]

La fiebre por la selección a pocos días del segundo partido Perú vs. Nueva Zelanda por el repechaje para ir a Rusia 2018, no termina. Los peruanos aún guardan la esperanza que este miércoles finalmente las puertas del mundial se nos abran después de más de tres décadas.

En medio de toda la algarabía por el duelo frente a los ‘kiwis’, aquellos afortunados que pudieron acceder a las entradas para el segundo partido Perú vs. Nueva Zelanda están a pocos minutos de recibir sus tickets. Es así que agrupados en a las afueras del Estadio Nacional decenas aguardan con mucha expectativa.

Teleticket anunció que este domingo 12 de noviembre los hinchas que compraron boletos para las tribunas norte y occidente podrán acercarse a recoger sus entradas. El horario de atención será desde las 9 a.m. hasta las 8 p.m.

Asimismo, aquellos que compraron entradas para oriente y sur tendrán que acercarse al Estadio Nacional el lunes 13 de noviembre. El horario es el mismo para ambos días, aunque se recomienda ir con algunas horas de anticipación.

Los ganadores de las entradas para el Perú vs. Nueva Zelanda deberán acercarse a recoger sus tickets con su DNI, el resumen de compra impreso y la tarjeta con la que se realizó la operación. En el caso de que la compra se hubiera hecho con la tarjeta de un tercero, el hincha deberá acercarse acompañado por la persona.

Cabe indicar que el recojo de las entradas para el Perú vs. Nueva Zelanda es personal y Teleticket no entregará los boletos si el comprador no porta su DNI.

Colas por las entradas al Perú vs. Nueva Zelanda

