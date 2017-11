Perú al Mundial: Hinchas peruanos celebraron clasificación con fuegos artificiales [VIDEO]

Las fiestas se adelantaron. Perú clasificó al Mundial Rusia 2018 tras ganarle a Nueva Zelanda —con dos goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos—, y los hinchas no tuvieron mejor idea que celebrar la clasificación con fuegos artificiales.



Tras el pitazo final, los hinchas salieron a las calles a celebrar el triunfo de la selección peruana con banderolas, tambores y vuvuzelas. Algunos de ellos no dudaron en usar fuegos artificiales para sumarse a los festejos. El cielo limeño recordó las fiestas de Navidad o Año Nuevo.



Los fuegos artificiales se vieron en distritos como Chorrillos y Ate. Y es que muchos hinchas no encontraron otra forma de expresar su alegría tras 36 años de espera.



Atrás quedó el dolor de no haber contado con Paolo Guerrero. Atrás quedaron tres décadas de fracasos, frustraciones, del jugamos como nunca y perdimos como siempre, del "qué bonito juega Perú que pierde por goleada".



Despertamos de un largo sueño. Anoche Perú venció 2-0 a Nueva Zelanda y alcanzó la gloria en el Estadio Nacional. Sí se pudo.