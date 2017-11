Perú vs Nueva Zelanda: Jefferson Farfán se despidió así de hinchas en Auckland [VIDEO]  

Es el reemplazante de Paolo Guerreroen la cancha y en el corazón de la gente. Jefferson Farfán, quien se mete en el once de Ricardo Gareca para el duelo de este viernes ante Nueva Zelanda, se dio un verdadero baño de popularidad en el último entrenamiento de la selección peruanaen Auckland.



Jefferson Farfán, ocupó el espacio de Paolo Guerrero desde el primer día que la selección peruana pisó Nueva Zelanda y ayer los hinchas le demostraron su confianza y apoyo para que sea él quien se ponga la casaquilla de héroe y asegure la clasificación a Rusia 2018.



El comando técnico de la selección peruana, levantó todas las restricciones y dio permiso para que todos los jugadores puedan acercarse hasta la tribuna y compartieran con los hinchas. Jefferson Farfán no fue la excepción y en todo momento accedió al pedido de los aficionados.



La 'Foquita' demostró el buen animo dentro de la selección peruana a tal punto que que apostó con Paolo Hurtado un baile si perdía en uno de los juegos recreativos de la última práctica y el 'Caballito' no tuvo más remedio que 'pagar' moviendo el cuerpo ante las risas de sus compañeros.