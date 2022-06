La selección peruana buscará quedar lista para el repechaje mundialista con un amistoso ante Nueva Zelanda. El duelo va este domingo 5 de junio a las 10:30 a.m. (hora peruana) en el Power8 Stadium de Barcelona. Perú no es ajeno a jugar en tierras españolas, aunque solo ha cosechado un triunfo en su historia.

El historial de la selección peruana en España es de 7 encuentros jugados, de los cuales 4 son partidos amistosos y 3 oficiales (todos en el Mundial de España ‘82).

En total, Perú ha ganado un solo partido en territorio español, empató 2 duelos y perdió en 4 oportunidades.

La única victoria peruana en España se dio el 3 de junio del 2007, en el hoy demolido estadio Vicente Calderón de Madrid. La blanquirroja derrotó allí por 1-2 a su similar de Ecuador, en choque preparatorio para la participación de ambos en la Copa América de Venezuela.

Los goles del equipo entonces dirigido por Julio César Uribe llegaron vía una anotación de Jefferson Farfán y un tanto en contra de Ulises de la Cruz; para la ‘Tri’ descontó Carlos Tenorio, de tiro penal.

Aquel día, la selección peruana alistó de la siguiente manera: George Forsyth, Santiago Acasiete, Miguel Villalta, Amilton Prado, Martín Hidalgo, Alberto Rodríguez, Damián Ismodes, Juan Carlos Bazalar, Andrés Mendoza, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

