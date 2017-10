Perú vs. Nueva Zelanda: Mark Geiger, árbitro del duelo de ida, tiene esta polémica historia [VIDEO]

Cada día está más cerca el Perú vs. Nueva Zelanda y con ello las novedades con relación a los encuentros de ida y vuelta no dejan de salir. Una de las más recientes se relaciona con el árbitro que tendrá a su cargo el primero de los duelos, Mark Geiger.



Tal como lo indicó el noticiero 24 Horas, este personaje posee una historia muy polémica que, de seguro, le pondrá sazón al Perú vs. Nueva Zelanda.



Mark Geiger, de Estados Unidos, cobró un penal que no existió en la Copa de Oro 2015 para favorecer a México en el último minuto. Por ello fue castigado por un semestre, sin embargo fue respaldado por la Concacaf.



Pero ello no fue lo único ya que en 2012 cobró un provocativo penal en favor de Brasil cuando este tuvo un encuentro amistoso contra Colombia. En el Mundial 2014, Mark Geiger fue señalado de estar parcializado con Francia.



¿Mark Geiger, de 43 años, será un el duodécimo jugador que la selección peruana enfrentará en Nueva Zelanda? Solo habría que esperar.