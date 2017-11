La empresa Teleticket volvió a ser blanco de críticas en las redes sociales. ¿Qué pasó ahora? Pues no publicaron a la hora indicada (5:00 p.m.) los sorteados que podían comprar entradas para el Perú vs Nueva Zelanda del 15 de noviembre en Lima.



Los más de 600 mil inscritos para el sorteo esperaron con ansias poder conocer si fueron parte de los afortunados ganadores para adquirir entradas para el Perú vs Nueva Zelanda.



Como había demora, los cientos de participantes mostraron su malestar publicando divertidos memes que rápidamente se hicieron virales.



Recién a las 6:45 p.m. los hinchas de la selección peruana pudieron revisar en la web de Teleticketsi habían ganado o no el sorteo de las entradas para el crucial duelo por el repechaje.