Perú vs Nueva Zelanda: Ministro de Educación ordena habiliten Estadio Nacional para repechaje Rusia 2018 [VIDEO]

La selección peruana encontró respaldo en el Gobierno. Idel Vexler, ministro de Educación, aprovechó su visita en el Congreso de la República para confirmar que se está trabajando para que Perú puedan contar con el Estadio Nacional para el duelo por el repechaje ante Nueva Zelanda en su último paso pata ir al Mundial Rusia 2018.



El titular de la cartera de Educación pidió no se genere un ambiente de inestabilidad para la selección peruana. "Ayer, cuando me enteré del problema di instrucciones al presidente del IPD para que resuelva a la brevedad, con la FPF y con la productora del evento, para que esta solución se tome y el Perú juegue en el Nacional", señaló el ministro.



La controversia surge a partir que el IPD alquiló el Estadio Nacional para un día después del encuentro del 14 de noviembre ante Nueva Zelanda, para que se realice el concierto de la banda Green Day que requiere instalación del escenario días antes. Esto impediría que la selección peruana no pueda jugar en la fecha indicada por la FIFA.



El ministro Vexler comentó que pudo hablar con el responsable de la selección peruana, Edwin Oviedo; el titular del Instituto Peruano del Deporte, Óscar Fernández y el empresario de Move Concerts Perú, organizador del show con el compromiso que hoy lleguen a un acuerdo "Invoco a la productora poner en juego su mayor comprensión y compromiso para que en el transcurso del día se llegue a alguna solución", agregó.