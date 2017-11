Perú vs Nueva Zelanda: 'Mister Chip' escribió estas sentidas palabras de apoyo a la 'Bicolor' para el repechaje

'Mister Chip' siempre ha mostrado su respaldo a la selección peruana a lo largo de las Eliminatorias, y hoy no iba a ser la excepción. ¿Qué escribió el estadista deportivo antes del Perú vs Nueva Zelanda por el pase a Rusia 2018?



Solo queda un cupo para el Mundial. Ese saldrá del Perú vs Nueva Zelanda que se jugará esta noche en el Estadio Nacional de Lima. ¿Quién se llevará el triunfo? Esto piensa 'Mister Chip'.



"11:35 de la mañana en Lima. Me imagino como estaréis por ahí. Por fin ha llegado el día que lleváis esperando 36 años. Os deseo toda la suerte del mundo para cerrar como Dios manda una eliminatoria muy difícil, muy intensa y muy emocionante. Vamos con todo Perú", tuiteó 'Mister Chip'.

Luego del empate a cero en Wellington, la selección peruana que dirige Ricardo Gareca debe ganar sí o sí ante Nueva Zelanda para volver a un Mundial luego de 36 años.