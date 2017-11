Quieren una foto con Ricardo Gareca. Dos novias llegaron hasta las afueras del Swissotel Lima, en el distrito de Miraflores, para cumplir con la cábala del entrenador de la selección peruana.



La jóvenes contaron que su matrimonio es hoy, por lo que esperan conocer a Gareca. "Hemos dejado esperando a los novios en recepción para venir a alentar a la selección", contó María Fernanda, quien se casa esta tarde en Miraflores.



"Él [novio] sabe que he venido a alentar al Perú", dijo Úrsula Valiente, una novia que contraerá matrimonio este martes en Jesús María.



Como es sabido, Gareca tiene como cábala tocar a una novia y tomarse una foto con ella. Así ocurrió el pasado 26 de marzo, cuando la novia Milagros Polo Peña tenía una sesión de fotos en dicho hotel, y Gareca le pidió una fotografía.



En ese momento, Gareca le dijo a su asistente: "Hay que tocar a la novia porque eso da suerte". Luego Milagros Polo contó que el director de la selección le pidió permiso a su novio para tocarla.



Lo mismo ocurrió al llegar a Lima tras la primera fecha del repechaje en Nueva Zelanda. En medio del alboroto, Gareca se cruzó con los novios Delia del Pilar y César Chávez en el hotel, y no dudó en pedirles una foto para volver a cumplir su cábala.



"Me abrazó. Estaba en el ascensor y solo quería una foto. Yo no sabía de su cábala", contó la novia.