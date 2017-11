Perú vs. Nueva Zelanda: ¿La blanquirroja sigue como favorito en las apuestas tras baja de Paolo Guerrero?

La ausencia confirmada de Paolo Guerrero en los Perú vs. Nueva Zelanda por el repechaje a Rusia 2018 no solo ha golpeado el ánimo de la hinchada blanquirroja, sino también a las estadísticas de las casas de apuestas, donde hasta hace unos días el equipo de todos era amplio favorito para clasificar al Mundial.



MAYORES PROBABILIDADES DE GOL

Tal y como se recuerda, al confirmarse las llaves del repechaje en octubre, el famoso estadista deportivo Alexis Martín Tamayo, mejor conocido como Mister Chip, informó que las posibilidades de éxito de la selección peruana frente a Nueva Zelanda eran del 75%.



Sin embargo, este panorama habría cambiado notablemente tras conocerse la sanción provisional por 30 días que le impuso la FIFA a Paolo Guerrero, según explica Antonio Salord, Gerente de Producto de ApuestaTotal.com.



“Paolo Guerrero es la máxima figura de la selección peruana. En los últimos 3 partidos de las clasificatorias fue el jugador peruano con mayor posibilidad de gol para las casas de apuestas, por lo que su ausencia cambia las estadísticas”, explica el especialista.



“Si bien Perú sigue siendo favorito frente a Nueva Zelanda, sus posibilidades de clasificar al Mundial hoy son de 57.5%. Es como si Argentina no contara con Lionel Messi o Portugal tuviera que jugar sin Cristiano Ronaldo”, añade.



Selección peruana ya entrena con el equipo completo en Auckland con miras al partido con Nueva Zelanda

LA HINCHADA SIGUE CONFIANDO EN LA SELECCIÓN

Otro detalle a tomar en cuenta es que Nueva Zelanda sí contará con sus principales cartas de gol, como Chris Wood (Burnley de Inglaterra) y Marco Rojas (Heerenveen de Holanda). Entonces, con la ausencia de Paolo Guerrero, ¿quién hará los goles peruanos?



Según las estadísticas de ApuestaTotal.com, Edison Flores es el jugador de la selección peruana con mayores probabilidades de anotar en los partidos ante Nueva Zelanda por el repechaje a Rusia 2018.



Cabe destacar que si bien el favoritismo de Perú se ha moderado, también se da un efecto contrario con las cuotas de las apuestas. Antes el triunfo de la blanquirroja pagaba 1.69 y hoy paga aproximadamente 1.80, lo que significa que los hinchas que se la jueguen por el triunfo peruano podrían recibir mejores premios.



“El hincha local e internacional confía totalmente en la selección peruana. De cada 10 apuestas, 7 son a que gana Perú en Wellington. Solo 1.5 cree que habrá empate o que ganará Nueva Zelanda”, concluye Antonio Salord.



EL DATO

Según ApuestaTotal.com, el ticket promedio de apuestas para el partido de Perú y Nueva Zelanda en Wellington es de 50 soles.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.