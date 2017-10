Perú vs. Nueva Zelanda: ¿Paolo Guerrero tiene un suplente inesperado? [VIDEO]

Los partidos del repechaje se aproximan y el profesor ‘Careca’ (Fernando Armas) ya tiene su estrategia para enfrentar a los ‘Kiwis’de Nueva Zelanda. Dice que nuestro grito de guerra será el ‘Sí se puede’, para contrarrestar el ‘Haka’. Además, confía en que Paolo Guerrero se recuperará de su lesión y llegará a los dos partidos.



Profesor, ¿es verdad que se irá a Chile para entrenar a su selección?

Yo soy un ganador y Chile ya perdió. Ellos creen que soy peruano y me pueden patentar como suyo, no, yo soy DT de Perú y mientras no los lleve al Mundial, no dormiré tranquilo. Chile va a tener que cantar como Marco, pero buscando a Gareca: No te vayas Gareca, no me dejes así, adiós, Gareca, pensaré mucho en ti, ja, ja, ja... Chile es una selección ‘rota’.



¿Está nervioso por la lesión de Paolo?

Paolo va a jugar, él juega hasta cojo, es un guerrero inca, no se rinde, lo esperaré hasta el pitazo inicial con Nueva Zelanda. Solo le pido a Alondra que lo llame, pero si no juega Guerrero, su suplente es Christian Meier.



El miércoles estuvo con el Señor de los Milagros, ¿qué le pidió?

El Señor de los Milagros es muy bueno, tengo mi rosario, mi detente, mi estampita, mi cirio, me aprendí el coro de su himno: Señor de los Milagros, aquí venimos rumbo al Mundial... Sé que no me abandonará ni ‘San Pedro’ Gallese.



¿Le ganamos a los ‘Kiwis’?

Así nos lleven 18 horas y medio metro, les ganamos y voy a llevar a mi ‘Angry Bird’ para bajonearlos.



¿Cómo vamos a contrarrestar ese grito de guerra maorí llamado Haka?

Con el ‘Sí se puede’... Así tienen que gritar los hinchas peruanos en el estadio para que no se duerman los jugadores por el cambio de horario.



¿Está nervioso? ¿Se pasará el cuy?

No estoy nervioso. Solano es el nervioso y para calmar esos nervios me toca la trompeta.



¿Cree que Claudio Pizarro debe volver a la selección?

Claudio Pizarro es muy importante para la selección; mientras menos hablemos de él, a la selección le irá mejor.



‘Foquita’ celebró ayer sus 33 años, ¿lo saludó?

¿La ‘Foca’ está de cumple? ¡Uy! Me voy a cuidar porque la vez pasada me vio de espaldas y me gritó ‘Yahaira’.



Un chiste para los ‘Kiwis’...

Como serán de grandes los de Nueva Zelanda que los fauleas en el medio campo y caen dentro del área. Cuidado que nos pueden cobrar penal.

