Perú vs. Nueva Zelanda: La selección enfrentará el partido de vuelta del repechaje por un cupo a Rusia 2018 el próximo 15 de noviembre en el Estadio Nacional (9:15 p.m.) . La venta de entradas cambió de modalidad y aquí te lo explicamos paso a paso como adquirir tus localidad por sorteo, que será realizado el lunes 6 de noviembre.

[Mira la galería y entérate paso a paso como ser parte del sorteo para la compra de entradas]

Aquí el precio de las entradas para el Perú vs Nueva Zelanda:

A continuación se presentan los pasos a seguir para participar en el sorteo por una entrada doble para el partido Perú vs. Nueva Zelanda:



Ingresa a la página repechaje.teleticket.com.pe, la misma que ha sido creada especialmente para este sorteo y estará disponible a partir del viernes a las 8:00 a.m. Las Inscripciones inician el jueves a las 9:00 a.m.



Antes de empezar la inscripción, deberás leer y aceptar las Recomendaciones generales al usuario y las políticas de privacidad web. Luego de ello, podrás hacer clic en “Me quiero empezar a inscribir”.

Perú vs. Nueva Zelanda: Paso a paso te explicamos cómo comprar las entradas por sorteo en Teleticket

Si eres usuario, aparecerá la ventana para ingresar el usuario y contraseña de tu cuenta Teleticket. Debes ingresar tus datos, realizar correctamente la validación del código CAPTCHA y dar clic en Aceptar



Si no recuerdas tu contraseña, tendrás la opción “Recordar contraseña” y seguir normalmente con el proceso.

A continuación, se desplegará el formulario de inscripción, el cual debes completar.

El grupo le pone muchas ganas a los trabajos. ¡Vamos Perú! pic.twitter.com/XNW810XZZ0 — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 2 de noviembre de 2017

1. El formulario se distribuye en tres partes:

​

a. La primera es el área de ingreso de datos personales: nombres, DNI, email y teléfono. Asegúrate de llenar los datos correctamente, pues estos serán validados por RENIEC y, en caso de no coincidir y resultar ganador, el usuario quedará eliminado de la lista de ganadores.

b. En la sección “Elige tu categoría”, aparecerán las zonas del estadio disponibles, el aforo por sector y el precio por entrada.

c. Antes de finalizar la inscripción, recuerda Aceptar la Declaración Jurada de la información inscrita. Además, lee atentamente y acepta las condiciones y términos de pago. De no hacerlo, no podrás finalizar con el proceso de inscripción.

d. Finaliza la inscripción haciendo clic en REGISTRAR DATOS.



2. Luego que los datos hayan sido ingresados en el formulario de manera exitosa, aparecerá una ventana indicando el número de inscripción y la fecha en la que se publicará la lista de ganadores. Te sugerimos realices una captura de pantalla o tomes una fotografía que servirá como constancia exitosa del proceso realizado.



Si NO eres usuario Teleticket:



1. Debes ingresar a repechaje.teleticket.com.pe haciendo clic en “Me quiero empezar a inscribir”. Recuerda leer y aceptar las recomendaciones generales al usuario.

2. Luego, ingresa tus datos en el formulario “REGISTRO DE NUEVA CUENTA”.

3. Una vez creada, continúas con el proceso de inscripción explicado anteriormente.



Ten en cuenta que podrás inscribirte solo una vez al sorteo en un solo sector. Si quieres registrarte por segunda vez, aparecerá un mensaje indicando que ya te encuentras participando del sorteo.

Para cualquier consulta, podrás ingresar a la página mencionada donde podrás encontrar una sección de preguntas frecuentes.

