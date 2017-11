Perú vs Nueva Zelanda: Periodista chileno presentó así un informe de la 'bicolor' para el repechaje [VIDEO]

Faltan pocas horas para el Perú vs Nueva Zelanda por el duelo de ida del repechaje mundialista. El partido no solo es comentado en nuestro país, sino también a nivel internacional. Y en Chile no fue la excepción. Mira el video.



En el programa "24 Horas", el conductor comentó el Perú vs Nueva Zelanda antes de dar pase al informe que habían preparado para el duelo de esta noche.



"Lo que más nos atrae a nosotros por razones obvias de proximidad es Perú, que está en Nueva Zelanda para jugar la ida frente a los oceánicos. Los peruanos son inmensamente favoritos para ganar la llave y para volver a una Copa del Mundo a la que no van desde 1982", comentó.



Video: 24 horas de Chile

Perú y Nueva Zelanda se miden en Wellington en busca de dar el primer golpe que los lleve con más tranquilidad al cotejo de vuelta en el Estadio Nacional de Lima.