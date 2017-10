Perú vs Nueva Zelanda: Los peruanos en Australia se reunieron para mostrar su apoyo a la selección peruana previo al duelo de repechaje por un cupo a Rusia 2018.



La colonia peruana en Australia prometieron viajar a Wellintong y alentar a Perú ante Nueva Zelanda en el Westpac Stadium. La bicolor está presente en Oceanía.



El usuario de Facebook Jaime Crispin publicó un video con un mensaje para el técnico Ricardo Gareca previo al Perú vs Nueva Zelanda de noviembre próximo.



"Gracias mi linda gente, ahí va el mensaje para el profesor (Ricardo) Gareca. Los muchachos no estarán solos. Desde Australia viajaremos a Wellington para apoyarlos", citó el peruano en Australia vía redes sociales.

Mira el aliento de la colonia peruana en Oceanía:

Perú vs Nueva Zelanda: Peruanos en Australia eufóricos ¡Oceanía es blanquirroja! [FOTOS y VIDEOS]

Además, se conoció que este domingo en la capital de Australia, Sydney, los devotos del Señor de los Milagros acompañarán su imagen y los hinchas peruanos le harán un pedido especial por la selección peruana.

