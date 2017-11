Perú vs Nueva Zelanda: Mira la curiosa portada en español de diario neozelandés para el repechaje

Perú y Nueva Zelanda se verán las caras hoy en el Estadio Nacional de Lima por el partido del vuelta del repechaje a Rusia 2018. El partido ha generado gran expectativa, y no es para menos, de medios nacionales e internacionales.



El diario neozelandés, "The New Zealand Herald", publicó una singular portada para su selección previo el cotejo de hoy por el pase a Rusia 2018.



"Vamos Nueva Zelanda! (Come on All Whites!)", fue el titular en español que el medio puso en su tapa para el Perú vs Nueva Zelanda de esta noche.

A la selección de Nueva Zelanda le basta un empate con goles ante Perú para llegar a Rusia 2018. Todo esto por el 0-0 de la ida en Wellington.