Perú vs Nueva Zelanda: Precio de las entradas oficial del repechaje a Rusia 2018

Ya es oficial. La Federación Peruana de Fútbol anunció el precio de las entradas para elPerú vs Nueva Zelanda en Lima por el repechaje a Rusia 2018. ¿Estarán más caras que el último partido de la selección? Entérate en esta nota.



A través de un comunicado en sus redes sociales, el ente del fútbol peruano dio a conocer cuánto costará asistir al Perú vs Nueva Zelanda el próximo 15 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.



"Considerando la importancia de este partido histórico para nuestro país -situación que no hemos vivido desde hace 36 años-, así como por la responsabilidad financiera de nuestra institución, se han decidido los siguientes precios para el partido que jugará nuestra Selección el 15 de noviembre ante su similar de Nueva Zelanda", explicó la FPF sobre el alza en los precios de las entradas.



ESTOS SON LOS PRECIOS OFICIALES

Precio de las entradas Precio de las entradas Precio de las entradas

La Federación Peruana de Fútbol comunicará en los próximo días la modalidad de venta para el Perú vs Nueva Zelanda. ¿Vas a ir al estadio? Cuéntanos.