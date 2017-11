Perú vs. Nueva Zelanda: ¿cuál es el precio de una entrada en reventa? [VIDEO]

Ellos no volaron 14 horas a Wellington para ver el primer partido del repechaje. Ellos esperaron casi 10 horas para recoger su entrada y estar el miércoles en el histórico Perú vs. Nueva Zelanda. Cientos de hinchas que ganaron la chance de comprar su boleto, durmieron en las afueras del estadio Nacional y se convirtieron en los primeros en asegurar su presencia al trascendental encuentro que nos podría llevar al Mundial después de 36 años.



La molestia y el sufrimiento no se hicieron esperar. Las boleterías, que debían abrirse a las 9:00 a.m., recién empezaron a atender una hora después.



Los vendedores de cargadores de celulares y kekitos con el rostro de los seleccionados aprovecharon para ‘rayar’ y hacer que la espera no sea tan tediosa. Patricia Chávez Cortés fue la primera en la fila que adquirió su entrada. “Me siento muy emocionada. A Nueva Zelanda le ganamos 2-0, voy a darle la sorpresa a mi esposo, llegaré a verlo con él”, expresó muy feliz tras hacer cola desde la noche del sábado.



TARJETA AMARILLA

Muchos hinchas que se inscribieron y seleccionaron el pago con tarjeta de crédito tuvieron problemas para recoger sus boletos.



“He venido temprano para nada. Nunca avisaron que debía venir el titular de la tarjeta de crédito. Ahora tengo que esperar que venga para canjear la entrada”, indicó un aficionado, que tuvo que esperar horas para que llegue su hermana desde Carabayllo y hacer efectivo el pago.

Otros se olvidaron el DNI, el voucher o el resumen de su compra. Con reclamos y todo se pudieron entregar los tickets a los ganadores de Occidente y Norte.



EXPLOTÓ LA REVENTA

A pesar del nuevo sistema de venta, los revendedores desean ‘hacer su agosto’. Algunos se acercaron a los hinchas que recogían sus entradas para ofrecerles 500 soles por cada popular (S/ 109.00 es el precio oficial) y luego ofrecerlas por Internet a 1200 soles.

En algunos portales, la reventa llega a 5000 soles por dos entradas.