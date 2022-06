La selección peruana se prepara para el duelo de repechaje mundialista con un partido amistoso ante un rival conocido, el equipo de Nueva Zelanda. El duelo va este domingo 5 de junio a las 10:30 a.m. (hora peruana) en Barcelona, sin embargo, el ambiente que se vive en el Power8 Stadium hace pensar que el encuentro se juega en Lima.

Y así también lo ve la prensa de Nueva Zelanda a quienes ha sorprendido la cantidad de hinchas peruanos en Barcelona, algo que les ha hecho recordar aquel mítico encuentro en el Estadio Nacional de Lima en el 2017, en el que una marea bicolor acompañó al equipo de Gareca en el partido clasificatorio a Rusia 2018

“El primer partido de los All Whites con aficionados desde 2019 puede estar ocurriendo en Barcelona, pero puede sentirse como en Lima” , publicó un medio neozelandés.

La selección de Nueva Zelanda también se juega un duelo importante ya que quiere quedar a punto para su propio duelo de repesca. Los ‘All Whites’ enfrentan a Costa Rica el día martes 14 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).

Perú vs. Nueva Zelanda: Hinchada peruana impresiona a prensa neozelandesa. Foto: Captura.

