Perú vs Nueva Zelanda: El primito de Renato Tapia le jala las orejas por no meter gol [VIDEO y FOTOS]

Periodistas visitaron la casa del futbolista Renato Tapia por el partido de Perú vs Nueva Zelanda.El primito del centrocampista aprovechó las cámaras y le jaló las orejas al deportista por no meter gol. Sin duda, ha sido uno de los videos más tiernos viralizados en redes sociales por la fiesta del futbol.



El pequeño Miguel fue entrevistado por las cámaras de CMD y le envió un mensaje a Renato Tapia. El menor hablaba como un todo un director técnico. "Tenías que meter al área, tenías que ponerte al área", dice el niño.



El menor indica que su primo debía meter el gol. "Tenías que meter el gol contra Nueva Zelanda, Perú vamos al Mundial. Te quiero" grita el primito del centrocampista Renato Tapia frente a las cámaras de CMD.



Renato Tapia hizo un partido regular durante el primer y el segundo tiempo. El menor se muestra muy orgulloso del futbolista y sostiene una bandera mientras hace vivas a su patria junto a la familia del centrocampista.



Perú no va al Mundial desde hace 35 años y aún sueñan con llegar a Rusia-2018. Nueva Zelanda ya estuvo en Sudáfrica 2010. El partido de vuelta se jugará el 15 de noviembre, en el Estadio Nacional de Lima.



El primito de Renato Tapia le mando mensaje