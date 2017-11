Perú vs Nueva Zelanda: A ritmo de marinera hinchas peruanos animan la previa del repechaje en Wellington [VIDEO y FOTOS]

Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO por Trome. La ciudad de Wellington sigue siendo una fiesta durante la antesala del encuentro que disputará en unas horas la selección nacional frente a su similar neozelandés en la ida por el repechaje al Mundial Rusia 2018.



A la espera de que se abran las puertas del Westpac Stadium, un nutrido grupo de hinchas peruanos no tuvo mejor idea que animar la previa del Perú vs. Nueva Zelanda bailando una marinera mientras al ritmo de las palmas de nuestros compatriotas, informó el enviado especial de Trome, Carlos Bernuy.



Nuestros compatriotas bailan marinera en Wellington en la previa del Perú vs. Nueva Zelanda

Sin embargo, muy cerca, un pequeño neozelandés seguidor de Chris Wood miraba atento toda la celebración de los hinchas peruanos, que resultó tan contagiosa que animó a una familia local a sumarse al espectáculo de nuestros compatriotas provenientes de distintas partes del país y de otros lugares del mundo.



Perú enfrentará esta noche a las 10:15 p.m. a Nueva Zelanda (4:15 p.m. del sábado hora neozelandesa) en el partido de ida por el repechaje a Rusia 2018. El encuentro de vuelta se jugará el miércoles 15 de noviembre a las 9:15 p.m. en el Estadio Nacional de Lima.

