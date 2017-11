Perú vs. Nueva Zelanda: Selección peruana se dirige a su primer entrenamiento tras empate con 'kiwis' [VIDEO]

Después de disputar el primer partido Perú vs. Nueva Zelanda por el repechaje para lograr un cupo en Rusia 2018, la selección peruana retornó al país para prepararse para el segundo duelo. El encuentro tendrá lugar este miércoles en el Estadio Nacional.

Tras llegar a Lima la noche del último sábado, la selección peruana se congregó en Swissotel de San Isidro. Casi 12 horas después, los integrantes de la blanquirroja salieron del hotel capitalino rumbo a la Videna para su primer entrenamiento en Lima a puertas del segundo duelo Perú vs. Nueva Zelanda.

La selección peruana empató sin goles en el ansiado primer encuentro Perú vs. Nueva Zelanda por el repechaje para ir a Rusia 2018. Tras un buen primer tiempo, los peruanos la pasaron mal en la segunda parte del partido.

Pero la esperanza no está perdida. Este miércoles 22 de noviembre se disputará el segundo partido Perú vs. Nueva Zelanda por el repechaje. Allí, nuestros jugadores tendrán la oportunidad de hacerse un espacio en el Mundial tras más de tres décadas de no participar en ninguno.

Y los hinchas son los más felices. Así se pudo ver en distintas partes del país donde los fanáticos de la selección no paran con la fiebre por el Perú vs. Nueva Zelanda. El Mercado Central está repleto de artículos para alentar a la bicolor y en el Estadio Nacional ya se vive la pasión.

Y es que hoy empezó la entrega de las entradas para el segundo duelo Perú vs. Nueva Zelanda. Es así que quienes lograron comprar sus tickets para tribunas norte y occidente, podrán acercarse hoy entre las 9 a.m. y 8 p.m. para recogerlos.

Selección peruana se dirige a su primer entrenamiento tras empate con Nueva Zelanda.

