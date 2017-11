Perú vs. Nueva Zelanda: Por sorteo, solo una de cada 300 personas podrá comprar una entrada ¡Increíble!

Perú vs Nueva Zelanda: La nueva modalidad de venta de entradas por Teleticket por sorteo de la Federación Peruana de Fútbol no será al parecer la mejor opción para los hinchas que quieren alentar a la blanquirroja en el partido de vuelta del repechaje por un cupo a Rusia 2018.



Se pondrán a la venta 20.226 entradas. Los aficionados tendrán que registrarse y esperar un sorteo para poder adquirir sus entradas (máximo dos por persona) (Ver aquí información al detalle)



Entonces, en total serán 10.113 los 'suertudos' que comprarán la localidad doble. Pero así parezca una modalidad al azar, las chances matemáticas dificultan la situación.



Según, Teleticket espera que en dos días se inscriban 3 millones de personas, no solo del Perú, también a nivel mundial. Por ende, de cada 300 personas inscritas, solo una podrá adquirir entradas con un acompañante.



Es decir, de un 100% de personas, casi la mayoría el 99.66% no podrá comprar su entrada. Por el contrario, tan solo el 0.33% serán los afortunados.

Por lo pronto, esas son las probabilidades. Veremos que pasa cuando se inicie el registro y el sorteo final. Lo que importa realmente, es que Perú vaya al Mundial Rusia 2018.

