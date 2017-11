Perú vs. Nueva Zelanda: ¿cuántos inscritos ya hay para el sorteo de entradas? [VIDEO]

El partido Perú vs. Nueva Zelanda está a la vuelta de la esquina. Por ello, las inscripciones para acceder a una de las entradas para el cotejo de vuelta fueron materia de conversación en buses, mesas familiares y hasta centro laborales.



En este marco, no pocos tienen una pregunta en sus cabezas: ¿cuántos ya se registraron para participar en la 'lotería' de entradas para el Perú vs. Nueva Zelanda? La respuesta a la misma podría dejarte más que sorprendido.



"Teleticket informa a la opinión pública que hasta el viernes 3 de noviembre, a las 16:30 horas, tenemos un total de 311 mil inscritos en el sorteo para el partido de repechaje Perú vs. Nueva Zelanda, a realizarse el 15 noviembre", señaló la empresa encargada de los boletos del duelo.



No se reportaron fallas en sus servidores, y todo viene llevándose a cabo en medio de la transparencia y normalidad más pura. Además de ello, la entidad hizo énfasis en estos puntos que interesarán a los usuarios que quieren asistir al Perú vs. Nueva Zelanda:



* Valida tu código verificador: si no lo conoces, puedes consultarlo en el enlace http://cel.reniec.gob.pe/valreg/valreg.do



* La forma correcta de colocar el DNI + Código Verificador es: 01234567-8



* El teléfono ingresado debe estar en formato internacional, es decir deben colocar el signo '+', el código del país y ciudad (Ejemplo: +51-1-1234567). En caso de celular, no colocar el código de la ciudad.



* Una vez registrados los datos y generado el código, la inscripción no podrá ser modificada ni anulada.



* Los datos ingresados deben estar escritos correctamente. Se validará la lista de ganadores con Reniec y, en caso de error, se eliminará de la lista de ganadores.



* Si tienes cuenta Teleticket, no pero recuerdas tu contraseña, puedes recuperarla en 'Olvidó contraseña'.



