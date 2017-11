Perú vs Nueva Zelanda: Técnico de los 'kiwis' habló de Paolo Guerrero y analizó a la 'bicolor' 

El técnico de la selección de Nueva Zelanda, Anthony Hudson, dijo que la suspensión del capitán peruano Paolo Guerrero para el repechaje a Rusia 2018 es un golpe duro para el equipo sudamericano, pero que no facilita la tarea de los oceánicos.



La selección peruana sufrió un gran revés después de que la FIFA suspendió provisionalmente a Paolo Guerrero por fallar una prueba de dopaje.



El máximo goleador histórico de la selección peruana anotó seis goles en la eliminatoria sudamericana para llevar a su país al repechaje intercontinental.



"Guerrero es probablemente irreemplazable en lo que hace", dijo Hudson a periodistas.



"No creo que tengan a nadie que tenga una presencia física como él y que pueda hacer el juego que les gustaría jugar con él disponible (...) Pero la realidad es que la mejor parte de su equipo es su frente de ataque de cinco o seis jugadores", sostuvo Hudson.



El entrenador de Perú, Ricardo Garceta, convocó al delantero de los Vancouver Whitecaps Yordy Reyna para reemplazar a Paolo Guerrero en el equipo.



Hudson, por su parte, dijo que su equipo está concentrado en el partido de ida de este viernes en Wellington y que la ausencia de Paolo Guerrero no cambia en nada la planificación.



"No cambia nada la forma en que abordaremos el partido en términos de nuestra forma de pensar. No pensamos que por esta situación de repente tengamos una mayor oportunidad de clasificar", destacó. "Sabemos que Perú es un buen equipo con o sin Guerrero. Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer (...) para tener mayores posibilidades de ganar el partido", añadió.



El partido de vuelta se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima el 15 de noviembre.