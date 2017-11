Perú vs Nueva Zelanda: Técnico 'kiwi' quedó sorprendido con el desempeño de estos jugadores de la 'bicolor'

Anthony Hudson, entrenador de la selección de Nueva Zelanda, quedó sorprendido con el accionar de varios futbolistas de la selección peruana tras el partido de ida en Wellington.



"Me sorprendieron muchos, como Jefferson Farfán, Edison Flores, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Renato Tapia", dijo Anthony Hudson a RPP Noticias.



"Como dije antes, estamos muy ilusionados por ganarle a Perú, que es un equipo increíble. A mí me encanta este equipo. Tienen jugadores muy buenos", añadió.



Asimismo, Anthony Hudson dijo no "temer" a la selección peruana para el duelo de vuelta, que se jugará este miércoles 15 en el Estadio Nacional de Lima.



"Este equipo es el mejor que tengo. Los jugadores están bien en el aspecto moral. No deseo otras condiciones que esta para disputar estos dos duelos. No tenemos temor en enfrentar a Perú", sentenció.