Perú vs. Nueva Zelanda: Toño Vargas pide no celebrar antes de tiempo [VIDEO]

El destacado periodista deportivo Toño Vargas, la voz que identifica al deporte en América Televisión, se siente optimista, como todos los peruanos, por el repechaje que jugaremos ante Nueva Zelanda, pero pidió un poco de mesura y no celebrar antes de jugarse los partidos.



“Todos los peruanos somos optimistas y queremos clasificar al Mundial, pero hay que mantener la seriedad, el enfoque y no celebrar antes. Tenemos que seguir alentando y dar el último gran esfuerzo. La selección debe mejorar lo que hizo en el último partido ante Colombia, porque en el papel somos superiores, pero los puntos se ganan en la cancha”, opinó.



¿Te atreves a dar un pronóstico?

No. Espero una mejora en el equipo, porque ganar nos dejaría con un pie en Rusia. Este equipo ha ido creciendo poco a poco, al inicio estábamos casi eliminados y ahora peleamos la clasificación.



Algunos dicen que tuvimos una dosis de suerte...

No creo en la suerte, creo que ahora aprovechamos las oportunidades que antes se nos escapaban. Ecuador estaba en un mal momento y le ganamos. Argentina pasaba por una crisis y sacamos un punto importante.



¿Jefferson Farfán debe ser titular?

Creo que Farfán maduró, está en un momento espléndido. Además, la inteligencia emocional es importante, lo veo ‘enchufado’ con el equipo.



¿Y Pizarro debería ir al Mundial si clasificamos?

Pizarro es un futbolista de grandes campañas en Europa, pero no ha conseguido brillar con la selección, y no se puede tener todo en la vida.

