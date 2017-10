Perú vs. Nueva Zelanda: Este es el tradicional 'Haka' que harían frente a la selección peruana ¿Qué haremos nosotros?

Perú vs. Nueva Zelanda, el repechaje que nos puede llevar al Mundial Rusia 2018 está cada vez más cerca y poco a poco se van conociendo detalles de la selección de Oceanía, que ya adelantó que la selección peruana 'es ganable"



Si bien, en el mundo deportivo se sabe más de Nueva Zelanda porque el es 'rey' del Rugby, con sus fabulosos 'All Blacks', en Perú se está empezando a conocer algunas tradiciones que el equipo de fútbol de ese país tiene antes de cada enfrentamiento.



Al igual que los 'All Black', quienes realizan siempre su tradicional 'Haka', la selección de fútbol de Nueva Zelanda también hace este baile frente a su rival minutos antes que se inicie el encuentro, esto siempre y cuando la FIFA se lo permita.

Este baile le ha traído algunas malas experiencias a Nueva Zelanda, ya que el pasado mes de junio la FIFA prohibió a los 'All Whites' realizar el 'Haka' frente a México en la Copa Confederaciones por una cuestión de tiempos y porque se debe respetar los protocolos de los partidos.



Los también conocidos como 'All Whites' realizan el 'Haka', una danza de guerra tribal Maorí y lo usa como método de intimidación antes de luchar o enfrentar a su rival.