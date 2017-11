Perú vs. Nueva Zelanda: Trome sigue a la selección en su primer partido del repechaje [VIDEO y FOTOS]

Nueva Zelanda (por Carlos Bernuy, enviado especial).- ‘Hay una posibilidad de ir a Nueva Zelanda’. La frase todavía resuena en mi cabeza. Han pasado un par de semanas que me la dijeron en Trome y aún la recuerdo. No sabes que decir, no te da para responder y solo te haces el compromiso de cada comisión: dar lo mejor de ti, hacer algo distinto y responderle a los que apostaron por tu trabajo.



Soy Carlos Bernuy, estoy al otro lado del mundo, catorce horas adelante de lo que dice tu reloj. Esperando vivir ‘in situ’ este hecho extraordinario de nuestro fútbol, el partido de ida por el repechaje ante Nueva Zelanda aquí en Oceanía. Donde es de día mientras mi querido Perú duerme y donde el inglés domina hasta la respiración de la gente.



Y como todo viaje es una aventura, esta comenzó con papeles. La visa, la acreditación. Cada uno demoró, pero cada una se concretó hasta que tuve los boletos en mi correo electrónico. Un viaje de casi 29 horas (contando esperas y escala) y un cambio de horario que no nos iba a vencer.



Salimos el martes 7 muy temprano y llegamos a Chile alrededor de las 3 de la tarde. No nos quedamos a descansar, nos fuimos en busca de peruanos y videos para la página web de Trome. Tras ellos, a las 12:40 de la mañana del miércoles, abordamos el Boeing que voló por más de 11 horas. En ese trayecto, un par de películas, horas de sueño y una pareja (argentino y brasileña) que pidieron varias veces que nos pusiéramos de pie para que vayan al baño, dieron historias al viaje que acabó ayer a las 5:00 a.m. del jueves en Nueva Zelanda. Recoger la maleta y empezar a trabajar fue lo que pasó después.



Escribo esto antes de ir a cubrir el entrenamiento de la selección. Con el fuerte viento golpeándome la cara y el día con un sol que va y viene. A miles de kilómetros están el director del diario, el editor de deportes, mis compañeros y, sobre todo, los lectores de Trome web e impreso. Todos los que confiaron en mí, tendrán el mejor trabajo. Porque si esto empezó con una frase, va a terminar con otra: ‘Misión cumplida’.

