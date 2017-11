Perú vs Nueva Zelanda: El video de aliento a la blanquirroja que te emocionará hasta las lágrimas

Perú vs Nueva Zelanda: Un video motivador puede ser bonito, pero este clip a horas del partido que resume las ilusiones de millones de peruanos, es conmovedor hasta las lágrimas.



No es una exageración, lo que sí es cierto es que el contexto del video y la historia de la selección peruana le agregan su cuota de emoción extrema. Es más, la narrativa y las imágenes del clip son de calidad. No puedes dejar de verlo.



El video de la barra oficial de la selección 'La Blanquirroja' se basa en una conversación de un hujo con su padre y va destacando los sueños e ilusiones de cada uno por ver a Perú en el Mundial.



Llegó la hora de la verdad. Perú sale este miércoles a dar la vida ante Nueva Zelanda, a la que deberá vencer en el duelo de vuelta por el repechaje si quiere regresar a un Mundial después de 36 años. En la ida selló un magro 0-0.

Ahora, sólo una victoria llevará a Perú directo a Rusia 2018. Un empate 0-0 forzaría a tiempos suplementarios y, si todo sigue igual, irían a penales.



A los "All Whites", que llegan sin presiones, un 1-1 le sirve, pues gana quien haya hecho más goles de visita. El técnico de Perú, el argentino Ricardo Gareca, consciente de esta difícil situación, mandará al campo a un equipo totalmente ofensivo para romper la sólida defensa de los 'kiwis'.

