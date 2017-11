Perú vs. Nueva Zelanda: TODO lo que dijo Ricardo Gareca en su conferencia de prensa desde Wellington previo al partido

Más de una hora después del arribo de la selección peruana a Wellington para disputar el primer partido de repechaje al Mundial Rusia 2018 ante Nueva Zelanda, el técnico Ricardo Gareca ofreció una conferencia de prensa sobre el trascendental encuentro.



ENTRENAMIENTOS EN NUEVA ZELANDA:“Estoy conforme, estamos bien. El equipo seguro va a quedar bien para el partido. En lineas generales con el entrenamiento de hoy, ya estamos listos para el partido de mañana. Estamos bien. Acá en Nueva Zelanda nos han atendido excelente en todos los aspectos y eso ayuda bastante”.



SOBRE CÓMO VISUALIZA EL PARTIDO:“Visualizo un partido complicado ante un rival que hizo los méritos suficientes para estar en el mismo lugar en el que estamos. Resta un partido en Perú y este lo tomamos también con suma importancia. Nos hemos preparado para venir acá y tratar de hacer un buen partido, tomando en cuenta al rival y de hacer lo mejor”.



CUÁNTO HA EVOLUCIONADO EL EQUIPO SIN PAOLO GUERRERO Y SI HABLÓ CON ÉL:“En cuanto a su reemplazo lo iremos resolviendo, tenemos tiempo todavía. No acostumbro a definir el equipo antes que lo sepan los muchachos. Respecto a Paolo, conversé brevemente con él en el hotel antes de viajar a Nueva Zelanda (…) lo he notado un poco molesto pero optimista y muy convencido respecto a su situación. Respecto a lo que puedo decir de él para pasar al caso nuestro, es destacar la importancia de Paolo porque es nuestro capitán. Ahora nosotros estamos plenamente mentalizados, sabemos que tenemos gente de experiencia e importante. (…) Le deseamos lo mejor a él. Lo apoyamos, tanto sus compañeros, como el comando técnico y la Federación Peruana de Fútbol. Esperaremos todas las resoluciones. Le deseamos lo mejor y esperar contar muy pronto con él”.



SOBRE EL RIVAL:“Nueva Zelanda es un buen equipo, tiene algo definido. Sabe a qué juega. Respecto a eso tendremos que tener cuidado en todos los aspectos”.



FARFÁN COMO 9:“Farfán es un poco lo que ustedes ven y conocen. La actualidad de él en su equipo es muy importante y en la cual se ha afianzado en esa posición. Lo mas importante es que está muy bien, ha venido con muchas ganas y es un referente de la selección”.



POR JERARQUÍA, ¿FARFÁN ES EL LLAMADO A REEMPLAZAR A PAOLO?:“Nosotros reemplazamos a Paolo también con Raúl (Ruidiaz). Queremos tener la variante. En esta situación se nos ha presentado otra situación y en otro momento, cuando había una determinada inquietud de parte de la prensa y la gente, siempre hemos resuelto los problemas. Confiamos en los muchachos que tenemos. Farfán es un buen delantero y esa es la tranquilidad que tenemos”.



¿PERÚ, UN EQUIPO DE 30 MINUTOS?:“En cuanto a eso me lo han dicho muchas veces y siempre he contado lo mismo. Esa pulseada de tratar de ser protagonista de entrada, no lo podemos conseguir. En el trámite de desarrollo del encuentro lo mejor es ir parejo y de ahí levantamos la producción en el segundo tiempo. Si bien muchas veces hemos pegado unas levantadas, me ha gustado más el primer tiempo que el segundo. Respecto a eso trataremos de hacerlo y estamos enfocados en ser más regulares en todo el partido. Estos partidos dan para salir al arranque pero no puedo garantizar nada al respecto o lo que el rival nos permita”.



¿SE RESPETÓ TODO LO PLANIFICADO EN EL PLANO LOGÍSTICO?:“Todo bien. La verdad en cuanto a la adaptacion que sé que se hablo mucho sobre ese tema, nosotros estamos bien, vamos a llegar bien. Para el partido no vamos a tener ningún inconveniente”.



¿PERÚ ES FAVORITO PARA ESTE DUELO?: “No podemos manejarlo siempre. Nosotros a lo largo de toda la eliminatoria, no hemos sido favoritos sino un equipo que de pronto ha tenido chances pero ha ido creciendo. Hemos tenido las mismas oportunidades que Nueva Zelanda. Nosotros ahora arrancamos con las mismas posibilidades que Nueva Zelanda. Hay que demostrarlo dentro del campo de juego y con el resultado”.



SI LE PREOCUPAN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE WELLINGTON:“Me han comentado algo de eso pero esperamos jugar por abajo. El fútbol es mejor jugarlo por abajo que por arriba. Las cuestiones climaticas pueden alterar el desarrollo del juego pero a nosotros nos gusta jugar más por abajo que por arriba. El tema del viento es para los dos equipos, en lineas generales”.



¿QUÉ NO DEBERÍA FALTAR PARA QUE PERÚ SE SIGA MANTENIENDO INVICTO COMO LO HA VENIDO HACIENDO EN ESTE AÑO?:“Solamente con actitud no se gana. Es un condimento que no debe faltar y que es algo muy importante pero nosotros tenemos un cómo, una manera de llegar a un resultado y eso es algo fundamental de ponerlo en cada partido. Tenemos una manera de jugar es importante y que nos da un resultado. En eso confío”.



QUIÉN REEMPLAZARÁ A PAOLO Y SI LE COSTÓ TOMAR UNA DECISIÓN TRAS LA NOTICIA DE SU SANCIÓN:“Ante la situacion de Paolo, y ante cada situacion de algun inconveniente en el equipo, más o menos tenemos los reemplazantes en la cabeza. Desde el momento que se presentó uno, ya vislumbraba al reemplazante”.



MENSAJE A TODOS LOS PERUANOS:“Gracias por el apoyo que hemos recibido desde que llegamos a la concentración, salimos de Lima, en todo el trayecto, en la calle y la gente que nos espera en los aeropuertos. Es increible cómo nos reciben en todos lugares y decirles que vamos a entregar el máximo en busca del objetivo. Agradecerles realmente por todo el manifiesto de apoyo con la selección en todas las etapas”.



¿ABRIRÁ EL ESTADIO PARA EL ENTRENAMIENTO DE HOY?:“Sí, eso siempre. Nosotros le damos la posibilidad de que nos acompañen. Después, sí, necesitamos un poquito de privacidad. No hay problema”.

