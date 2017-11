Perú vs Nueva Zelanda: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV repechaje rusia 2018

Perú vs Nueva Zelanda: La blanquirroja juega ante los 'kiwis' este miércoles por el partido de vuelta y definitivo del repechaje por un cupo a Rusia 2018. Perú por la revancha y la gloria ante Nueva Zelanda. (9:15 p.m. hora peruana) (TV: América TV, ATV, Movistar Tv | canal 14)



El Perú vs Nueva Zelanda será el partido más importante de la selección peruana en los últimos 35 años. No solo por la ausencia en los mundiales en ese mismo periodo de tiempo, también por la gran expectativa y conmoción, que incluye un premio nacional: un feriado si se logra el objetivo.



La revancha del Perú vs Nueva Zelanda significará poner a tope las ilusiones de todos los peruanos. Los que vieron a la blanquirroja en un Mundial y añoran volver a verla. Los que nunca disfrutaron de la locura de vivir con su país la cita mundialista. Los que siempre creyeron, los que volverán a creer y los que nunca tuvieron esperanza: todos.



En el Perú vs Nueva Zelanda de la ida la bicolor logró un empate 0-0 y dejó la llave abierta para alcanzar su pasaje a Rusia 2018. Eso sí, es un resultado que obliga a ganar para clasificar de forma directa y que restringe los empates a favor debido al gol de visitante. (Ver detalles aquí)

Perú 0-0 Nueva Zelanda: Goles y resumen

El Perú vs Nueva Zelanda de las próxima horas tendrá como resultado la presencia de la blanquirroja por quinta vez en una Copa del Mundo. De lo contrario serán los 'kiwis' los que celebren su tercera clasificación.



En Wellington, la selección peruana dejó muchas dudas, pero sobretodo sembró el temor y un poco de desilusión. El temor de perderlo todo, estando tan cerca. Conociendo la ausencia por suspensión preventiva de Paolo Guerrero por el caso de dopaje ante la FIFA.



Perú deberá recuperar su juego, al ras del césped y con variantes ofensivas por los lados y el centro. Con ello podrá cambiar lo visto en Nueva Zelanda, que repetirá el mismo libreto que la ida.



Perú no tendría mayores variantes en el equipo titular. Sería el mismo que en la ida. Salvo alguna sorpresa en la banda: Luis Advíncula por Aldo Corzo. Raúl Ruidíaz seguirá en el banco y Jefferson Farfán en la ofensiva.



El técnico de Nueva Zelanda, Anthony Hudson, estaría dispuesto a redoblar su apuesta defensiva pero por el otro lado, repotenciar su ataque con su estrella Chris Wood desde el arranque. En el primer partido le hizo daño a Perú con solo 10 minutos de juego.

un Mundial.

Hoy parte del equipo practicó sus remates en el Estadio Nacional. ¡Vamos muchachos! ⚽️🇵🇪 pic.twitter.com/LX2xHWth40 — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 14 de noviembre de 2017

Alineaciones probables Perú vs Nueva Zelanda:



Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; André Carrillo, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Édison Flores; Christian Cueva y Jefferson Farfán.



Nueva Zelanda: Stefan Marinovic; Kip Colvey, Michael Boxall, Winston Reid, Tommy Smith, Deklan Wynne; Clayton Lewis, Michael McGlinchey, Marco Rojas, Ryan Thomas; y Chris Wood.

