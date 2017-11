Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO por ATV, América Tv y Movistar Deportes. La selección peruana irá con todo por la gloria de clasificar al Mundial Rusia 2018 tras 36 años de ausencia en una Copa del Mundo. Los dirigidos por Ricardo Gareca enfrentarán a los 'All Whites' en el Estadio Nacional de Lima este miércoles 15 de noviembre desde las 9:15pm., donde más de 40 mil almas más 30 millones de peruanos alentarán a la 'bicolor' en este decisivo encuentro.



Aunque en el Perú vs. Nueva Zelanda de ida se tornó difícil para la selección peruana debido a la férrea defensa de los 'kiwis', en esta oportunidad la 'blanquirroja' no está dispuesto a ceder ningún espacio y para ello Ricardo Gareca presentará en su once inicial un equipo totalmente ofensivo que logre romper la barrera de los 'Whites', quienes llegaron a Lima con un exceso de confianza y hasta presumiendo de su empate 0-0 en Wellington.

Para este Perú vs. Nueva Zelanda, al parecer Ricardo Gareca tendrá dos variantes en el equipo de todos los peruanos y arrancará con Raúl Ruidíaz y el lateral derecho Luis Advínvula, para tener mayores recursos ofensivos frente a los 'kiwis', cuyo DT aún tiene duda si Chris Wood será de la partida.



En la última práctica de la selección peruana, Ricardo Gareca ensayó un esquema táctico con dos delanteros, pero esto también habría sido para despistar a los curiosos y a los periodistas neozelandeses que siguen a todos lados a la bicolor previo al Perú vs. Nueva Zelanda.



Con Advíncula, Gareca busca dar a Perú mayor profundidad por la banda, pues en principio los 'All Whites' de Nueva Zelanda continuarán su estrategia conservadora de encerrarse en su cancha y defender con cinco defensas.



En el Perú entero la ansiedad y el ánimo de los peruanos están a tope. Millones de hinchas están confiados en que la selección peruana saldrá triunfante de este repechaje y por ello han agotado la totalidad de las entradas que salieron a la venta y que los revendedores aprovecharon para ofrecerlas desde 1,800 hasta 6 mil soles.



Ante la posibilidad de clasificar a Rusia 2018, las calles de Lima se han teñido de los colores blanco y rojo de la camiseta peruana. La FPF anunció que para el Perú vs. Nueva Zelanda permitirá el ingreso de una bandera de 100 metros de largo que simpatizantes peruanos prepararon durante semanas.



En tanto, el entrenador de Nueva Zelanda Anthony Hudson dijo que aunque Perú es el favorito, los neozelandeses "no estamos aquí de vacaciones, sino simplemente para ganar". "Estamos bien y eso es muy bueno, nos da confianza", dijo el delantero neozelandés Chris Wood luego del choque de ida.

HORARIO Y CANALES QUE TRANSMITIRÁN EL PERÚ VS. NUEVA ZELANDA



Noruega: sábado 3:15am

Amsterdam: sábado 3:15am

Wellington: sábado 3:15pm

Caracas: viernes 10:15pm

La Paz: viernes 10:15pm

Panamá: viernes 09:15pm

Portugal: sábado 2:15am

Puerto Rico: viernes 10:15pm

Paraguay: viernes 11:15pm

Singapur: sábado 10:15am

Suecia: sábado 3:15am

Rusia: sábado 5:15am

Bélgica: sábado 3:15am

Bulgaria: sábado 4:15am

Quito: viernes 09:15pm

Irlanda: sábado 2:15am

La India: sábado 7:45am

Irak: sábado 5:15am

México: viernes 8:15pm

Luxemburgo: sábado 3:15am

Mónaco: sábado 3:15am

El Salvador: viernes 9:15pm

Chile: viernes 11:15pm

Argentina: viernes 11:15pm

Honduras: viernes 8:15pm

Italia: sábado 3:15am

Corea: sábado 11:15am

Japón: sábado 11:15am

Washington: viernes 09:15pm

Chicago: viernes 8:15pm

Los Angeles: viernes 6:15pm

Nueva York: viernes 09:15pm

New Jersey: viernes 10:15pm

Miami: viernes 09:15pm

Uruguay: viernes 11:15pm

Canadá: viernes 09:15pm

China: sábado 10:15am

Alemania: sábado 3:15am

Costa Rica: viernes 8:15pm

Brasil: sábado 00:15am

España: sábado 3:15am

Inglaterra: sábado 2:15am

Francia: sábado 3:15am

Colombia: viernes 09:15pm

Australia: sábado 1:15pm



En los países de Latinoamérica el Perú vs.Nueva Zelanda se transmite a través de DirecTV Sports, según el país de procedencia. En Estados Unidos vía beIN Sports. En España y Europa también por beIN Sports. En Nueva Zelanda se ve por Sky Sports a partir de las 16:15 horas del sábado 11, en su plataforma de paga.



Posibles alineaciones del Perú vs. Nueva Zelanda



Perú: Pedro Gallese - Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, Christian Ramos, Miguel Trauco - Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Christian Cueva - André Carrillo, Edison Flores y Raúl Ruidíaz o Jefferson Farfán. DT. Ricardo Gareca.



Nueva Zelanda: Stefan Marinovic - Storm Roux, Michael Boxall, Winston Reid, Tommy Smith, Deklan Wynne - Bill Tuiloma, Marco Rojas, Ryan Thomas - Kosta Barbarouses o Rory Fallon y Chris Wood. DT: Anthony Hudson

Lugar: Estadio Nacional de Lima