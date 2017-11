Perú vs Nueva Zelanda: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por el repechaje por cupo a Rusia 2018

Perú vs Nueva Zelanda: EN VIVO ONLINE La blanquirroja enfrenta este viernes a los kiwis por el partido de ida del repechaje por un cupo a Rusia 2018. Perú busca no perder para definir en Lima con Nueva Zelanda su retorno al Mundial tras 35 años. (Hora: 10:15 p.m.) (TV: Movistar Deportes - canal 3) (TV abierta: América Tv y ATV)



El Perú vs Nueva Zelanda será la oportunidad para la blanquirroja de demostrar su temple y carácter tras la suspensión de su capitán y estrella Paolo Guerrero, por dar un resultado analítico adverso en el control antidoping posterior al partido con Argentina por Eliminatorias.



El camino a Rusia 2018 se puso cada día más difícil. A la lesión de Miguel Araujo, fue convocado Adrián Zela y tras ello, la suspensión de Paolo Guerrero, que fue reemplazado en la lista por Yordy Reyna. Por ello, el equipo titular de la bicolor para Perú vs Nueva Zelanda tendrá algunas variantes.



Jefferson Farfán estará en el equipo titular, esto es seguro. No obstante, falta definir la ubicación. Si juega Raúl Ruidíaz pordría hacerlo junto a la Foquita y jugar con dos delanteros en el Perú vs Nueva Zelanda.

Así fue el recordado empate 1-1 de Perú y Colombia que ubicó en el repechaje a la blanquirroja:

Perú 1-1 Colombia: Goles y resumen



Otra posibilidad es jugar con Farfán de '9' y en la zona de ataque de la volante con Cueva, Flores y Carrillo. La 'Pulga' Ruidíaz iría al banco. La primera línea del mediocampo estarían Yotún y Tapia. Allí no habría novedades en el esquema para el Perú vs Nueva Zelanda



La otra duda para el Perú vs Nueva Zelanda es en la banda lateral. Luis Advíncula o Aldo Corzo se juegan la chance de ser titulares a falta de algunas horas para el decisivo duelo por un pasaje a Rusia 2018.

Mientras prepara su defensa ante la FIFA, sus compañeros se inspiran en él. "Paolo ha conversado con nosotros. Nos puso muy contentos. Él es un hombre muy fuerte y todo esto va a pasar", comentó Christian Cueva, volante del Sao Paulo de Brasil.



El DT de Perú, el argentino Ricardo Gareca, colocará como arquitectos del mediocampo a Tapia y a Cueva. Y en la línea de ataque tendrá a disposición al experimentado atacante Jefferson Farfán (Lokomotiv, Rusia) y a Raúl Ruidíaz (Monarcas Morelia, México).



"Más allá del sistema que vayamos a emplear, con una o dos puntas (delanteros), tengo la tranquilidad de que el equipo juega muy bien y que en todas sus posiciones tiene jugadores preparados", aseguró Cueva.



- Humildad para clasificar -



El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, reconoció que la salida de Guerrero fue un golpe duro para el equipo, "pero todos estamos avocados a la selección, este grupo debe clasificar". Pidió al país dejar de lado las cuestiones extradeportivas y hacer fuerza para el triunfo.



Con la formación de un equipo sin estrellas pero sólido y de efectivo juego colectivo, Perú se encuentra en su mejor momento de las últimas tres décadas. Y es una actitud que la selección espera conservar. Los incas no van a un Mundial desde España-1982.



"Si quieren ponernos de favoritos, bienvenido sea, pero hace treinta y tantos años que no somos favoritos en nada. Mucha humildad", aseguró Oblitas. "Pase lo que pase en este partido, la clasificación la jugaremos en Lima, en el Estadio Nacional", dijo al Canal N de Perú desde Auckland, donde concentra el equipo peruano.



Con Guerrero como su máximo artillero, Perú finalizó con 26 puntos en el quinto lugar de la clasificatoria sudamericana a Rusia-2018.



El duelo de vuelta será en el Estadio Nacional de Lima el próximo miércoles.



- Con el "viento" a favor -



El técnico de los "kiwis", el estadounidense Anthony Hudson, dijo que aprovechará la ausencia del goleador inca para alinear a un equipo con mucha calidad y experiencia.



"Sabemos que Perú es un buen equipo con o sin Guerrero. Tenemos que ofrecer el mejor rendimiento de nuestra campaña para tener una buena posibilidad de clasificar", dijo Hudson a la página web de la selección de Nueva Zelanda .



"Él (Guerrero) es un jugador imposible de reemplazar, pero a pesar que no estará Perú tiene jugadores que pueden generar peligro", comentó el DT que asumió las riendas de los "All Whites" en 2014.



Los neozelandeses esperan que los fuertes vientos de Wellington jueguen a su favor. "Queremos que (el viento) sea lo más incómodo y a la vez beneficioso para nosotros, y si eso significa que reaccionaremos mejor a las frías noches de viento, entonces, adelante", dijo el defensa Andrew Durante.



Los 'All Whites' clasificaron a la repesca al ganar las eliminatorias de la zona Oceanía con un balance de siete triunfos y dos empates, en nueve partidos.



Alinearán un equipo ofensivo liderado por los jugadores del fútbol ingles Rory Fallon (Dorchester Town), Chris Wood (Burnley) y el capitán Winston Reid (West Ham United).



Nueva Zelanda participó en los Mundiales de España-1982 y Sudáfrica-2010, en los que nunca ganó un partido.



El juego será el sábado a las 16H15 locales (22H15 del viernes en Perú/03H15 GMT del sábado) en el estadio Westpac de Wellington bajo las órdenes del árbitro estadounidense Mark Geiger, asistido por Joseph Fletcher de Canadá y Frank Anderson de Estados Unidos.



Posibles alineaciones:



Nueva Zelanda: Stefan Marinovic - Storm Roux, Michael Boxall, Winston Reid, Tommy Smith, Deklan Wynne - Bill Tuiloma, Marco Rojas, Ryan Thomas - Kosta Barbarouses o Rory Fallon y Chris Wood. DT: Anthony Hudson.



Perú: Pedro Gallese - Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, Christian Ramos, Miguel Trauco - Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Christian Cueva - André Carrillo, Edison Flores y Raúl Ruidíaz ó Jefferson Farfán. DT. Ricardo Gareca.