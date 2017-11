Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO ver partido TV CMD, Movistar, América y ATV repechaje Rusia 2018

Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO. La selección peruana enfrentará a los 'All Whites' en el partido de ida de repechaje rumbo al Mundial Rusia 2018. Los 'Tigres' de Ricardo Gareca sacarán la garra y demostrarán que la baja de Paolo Guerrero no los ha afectado y siguen siendo ese equipo temerario que está dispuesto a todo y cumplir el anhelado sueño de millones de peruanos y llegar a una Copa del Mundo tras 35 años de ausencia.



Perú vs. Nueva Zelanda se jugará el viernes 10 de noviembre desde las 10:15pm (hora peruana) en el estadio Westpac de Wellington, conocida como la ciudad de los vientos, lo que podría resultar peligroso para la selección peruana, aunque jugadores como André Carrillo, Jefferson Farfán, Aldo Corzo, Edison Flores y Raúl Ruidíaz se encuentran más que seguros de obtener un resultado positivo para venir a Lima y confirmar la compra de los pasajes a Rusia 2018.

Perú llegó a Nueva Zelanda tras 14 horas de vuelo y un coordinado trabajo para que los jugadores de la selección peruana no se vean afectados por el cambio de horario. Por ello Ricardo Gareca ordenó que todos los entrenamientos previo al partido sean en el mismo horario en que se jugará el encuentro en Wellington.



Aunque la ausencia de Paolo Guerrero ha sido un golpe muy duro para la selección peruana, el capitán de la bicolor les ha dado todo el aliento y la confianza para que el castigo de 30 días de la FIFA no afecte anímicamente en la