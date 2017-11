Perú vs Nueza Zelanda: Teleticket dará a conocer la modalidad de venta de entradas para el repechaje en Lima

Luego de la ola de críticas que recibió Teleticket por la "cola virtual" que hizo para vender las entradas para el Perú vs Colombia de la última fechas de las Eliminatorias Rusia 2018, la empresa cambiará los procedimientos de venta.



Para ello, Teleticket ofrecerá una conferencia de prensa este jueves desde las 7:30 p.m. en el Hotel Estelar de Miraflores. En ella se explicará a detalle la modalidad y el procedimiento de venta de las entradas para el Perú vs Nueza Zelanda.



El último martes se supo que la venta de entradas para el Perú vs Nueza Zelanda será POR SORTEO. Así lo contó Miguel Castro, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor.



"La venta de las entradas para el partido Perú vs Nueva Zelanda será, en principio, a través de una suerte de empadronamiento general, para que los compradores se inscriban a la página web de Teleticket, y tras la inscripción habrá un sorteo general, en la que, los que sean beneficiados con el sorteo puedan comprar las entradas al partido", reveló Castro a Gestión.pe.



Perú y Nueza Zelanda jugarán el repechaje en partidos de ida y vuela. El primero será en Wellington (10 de noviembre) y el vuelta en Lima (15 de noviembre).