Perú vs Panamá: Se canceló nuevo amistoso FIFA tras acuerdo para reemplazar a Chile

Perú vs Panamá : Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), reveló que el amistoso con la selección peruana no fue aprobado, tras anunciarse el acuerdo para ser el rival que reemplace a Chile, que horas antes había cancelado el juego con la Blanquirroja por fecha FIFA.



"El Perú vs Panamá no va. Pudo ser, pero no se aprobó. Muy apresurado", dijo Manuel Arias, presidente de la FEPAFUT, tras haber llegado a un acuerdo para la realización del partido amistoso por fecha FIFA.



"Si hubiese sido 10 días antes, hubiera podido ser. Ya hoy es 13, seis días antes del partido. La logística de avanzada y movilización es imposible", explicó el presidente de la Federación de Panamá.



La selección de Chile anunció que el partido amistoso con Perú se había cancelado a pedido de los jugadores de la Roja, debido a la crisis política de su país.



De inmediato los directivos de la FPF buscaron una selección que sea el nuevo rival de Perú el próximo martes 19 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.



En un principio se había llegado a un acuerdo para jugar con la selección de Panamá, que reemplazaría a la chilena, pero el presidente de la FEPAFUT analizó el tema y optó por dar marcha atrás.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.