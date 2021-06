La Copa América 2021 llegó a su recta decisiva y este viernes, por los cuartos de final, Perú se mide ante Paraguay, un rival conocido para Abel Lobatón, quien hace 20 años le anotó un recordado gol a los guaraníes. El popular ‘Murciélago’ está entusiasmado por la recuperación de la selección peruana y siente que estamos en condiciones de llegar a las semifinales.

“Recuerdo que fue un partido intenso ese con Paraguay. Esa Copa América del 2001 la dirigió Julio César Uribe y él no dijo que iba a ser un partido intenso, un partido duro, fuerte porque que ellos siempre juegan de esa forma. Ahora, hay que decir la verdad antes ellos tenían jugadores de más peso”, recordó el jugador autor del el primer de un empate 3-3.

La memoria no le falla al delantero cuando recuerda ese primer tanto y su alocado festejo con el ‘Diamante’ Julio César Uribe. “Fue una jugada de Jorge Soto por derecha que la manda al área y Gustavo Tempone remata de cabeza, pero la pelota choca en el travesaño, queda en el aire y yo me lancé de cabeza”, apuntó el goleador.

Abel Lobatón su gol a Paraguay en la Copa América 2001 (Video: Youtube)

El ‘Murciélago’ está optimista y siente que este viernes habrá festejo peruano. “Este es un partido muy intenso de cuarto de final, mata-mata y me atrevería a decir que Perú va a ganar 2-1 y que va a imponer su buen fútbol, le va a quitar el balón a Paraguay y cuando ellos se empiecen a desesperar se van crear los espacios, porque van a salir a atacar mal y ahí Perú demuestra efectividad, ahora hacemos goles con pocas ocasiones eso es bueno”, comentó.

“Brasil ya nos tiene miedo”

Toparse nuevamente con Brasil no es un tema que le preocupe al ex Atlético Paranaense “Ya son partidos que se han vuelto comunes, se han vuelto partidos de pelea, ya Brasil nos tiene miedo porque un equipo que viene con ritmo y se acostumbra a ganar, créeme que le ganamos a cualquiera. Esto va a servir mucho pensado en las Eliminatorias”, dijo.

“Yo llegué como Gianluca Lapadula”

El delantero valora el aporte de Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño en la selección peruana. “Me gusta Lapadula y me parece bien que llegue gente que aporte, son buenos jugadores. Ahora que estoy viajando a Estados Unidos, Portugal y España no sabes la cantidad de ‘Lapadulas’ que veo con sangre peruana y que están esperando a que los descubran”, añadió.

‘Loba’ recuerda que, al igual que el ‘Bambino’, marcó la diferencia por haberse formado en el extranjero. “Cuando llegue de Colombia me veían diferente, porque yo venía de un fútbol donde se jugaba con mucha intensidad. La gente decía: este tipo qué rápido, uy este tipo cómo mete, como presiona adelante... Es como cuando ahora ven a Gianluca Lapadula, diferente al resto, porque se formó en Europa”, dijo categórico el chalaco.

“Ormeño tiene que entrar al grupo con respeto”

Un tema interesante para ‘Loba’ ha sido la adaptación de Santiago Ormeño a su nuevo grupo de compañeros. “Lo que está viviendo él es un proceso, tiene que esperar tu oportunidad, pero lo que está ganado es reconocer a cada uno de sus compañeros, eso tiene valor, es importante ganarse la confianza de todos. A mí me tocó llegar un grupo donde estaba Martín Hidalgo, ‘Chorri’ Palacios y Miguel Rebosio yo siempre me maneje con respeto y con mi carisma de barrio”, finaliza Abel Lobatón con ese consejo que siempre te abre las puertas de cualquier lugar.

