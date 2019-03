Perú vs Paraguay: El apoteósico canto del Himno Nacional retumbó en New Jersey VIDEO

Perú vs Paraguay : Los hinchas y jugadores de la selección entonaron con mucha emoción el Himno Nacional en el estadio Red Bull Arena de New Jersey por el partido amistoso internacional por fecha FIFA.



Los hinchas que llegaron a New Jersey y los emigrantes nacionales volvieron a hacer sentir locales a la selección peruana en cualquier parte del mundo y ello se reflejó no solo en el color de las tribunas, también al momento de los himnos.

El Himno Nacional de Paraguay fue el primero en escucharse, pero luego, al turno de Perú, se sintió la gran diferencia sonora en el estadio. Toda la ovación y la sonora entonación del Himno fue sensacional.



Perú enfrentó a Paraguay por el primer amistoso por fecha FIFA de marzo. El próximo martes enfrenta a El Salvador otro duelo de preparación para la Copa América Brasil 2019.

Perú vs Paraguay: Apoteósico canto del Himno Nacional que retumbó en New Jersey (Video: Movistar Deportes)

