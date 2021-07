¡INFARTANTE! Fue un viernes lleno de emociones con un Perú vs. Paraguay no apto para cardíacos. Desde el primer gol hasta los penales, no faltó emoción en los 90 minutos y la tensión estuvo a la orden en la tanda de penales, pero Miguel Trauco nos dio esa alegría que tanto necesita nuestro país, nuestro pueblo. Perú está en semifinales y en Trome.pe analizamos uno a uno a los ‘Tigres’ de Gareca y cómo esta nueva ‘sangre’ podrá ayudar en los planes del DT de la bicolor en las Eliminatorias Qatar 2022.

Volviendo al partido, tenemos que decir que Perú, en los 90 minutos ante Paraguay, no estuvo bien. El problema de la blanquirroja sigue siendo las pelotas paradas y el juego aéreo. Los guaraníes aprovecharon este punto débil para hacernos daño y complicarnos el partido

El arco

Pedro Gallese en los penales estuvo gigante. Es muy ágil y eso ayuda mucho en este tipo de definiciones. Sin embargo, en los balones aéreos sigue dudando entre salir a cortar el juego o quedarse en su palo, achicar y resolver bien el uno contra uno. Si corrige eso, sería un arquero más top.

La defensa

Christian Ramos y Anderson Santamaria no estuvieron muy finos al momento de defender en el juego aéreo, pues los guaraníes nos ganaron muchas veces las divididas y así encontraron el empate 3-3 en el tiempo reglamentario de juego. Por su parte, Miguel Trauco conoce muy bien el puesto y estuvo concentrado al igual que Aldo Corzo.

Volante

El nivel que consiguió André Carrillo jugando en Arabia Saudí, una liga muchas veces criticada por falta de conocimiento, ha hecho que ‘La Culebra’ esté en un gran nivel cada vez que se pone la bicolor. No solo es clave por su velocidad y quiebre en el uno contra uno, sino que sin balón jala marca y no es egoísta, ya que hoy dio pase gol a Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún, este último es clave en el once de Ricardo Gareca por su visión de juego, pase largo y presión en ir a la marca. Por su parte, Renato Tapia estuvo atento y siempre lo dejó todo en el campo, se le vio más concentrado. Cueva desequilibrante en el uno contra uno, pero por momentos abusa mucho de la fantasía. Sergio Peña, que es un jugador aplicado tácticamente, no tuvo mucho la posesión del balón.

El ataque

Ahí arriba solo en el aérea, Gianluca Lapadula lo da todo. pelea, jala marca, tiene el balón, la cede al compañero y define en el área a matar. Hoy anotó dos pepas y su penal no falló. Ya se ganó a toda la hinchada no solo por su juego sino también como declara post partido agradeciendo a sus compañeros, ya que señala que el apoyo de ellos ha sido clave para que su rendimiento destaque.

Los cambios

Santiago Ormeño estuvo más participativo en el ataque, remató dos veces, si bien es cierto fueron débiles, pero estuvo más participativo en el juego. No obstante, falló un penal en la ejecución porque le pegó muy débil al arco resguardado por Anthony Silva. Por su parte, Jhilmar Lora debutó con la selección absoluta, pero jugó muy poco tiempo, por eso, no se le puede dar una evaluación a su desempeño.

