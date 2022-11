La selección peruana se mide este jueves 16 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora peruana) a Paraguay en lo que será el tercer partido amistoso de Juan Reynoso como director técnico del combinado patrio. El ‘Cabezón’ ya definió el 11 con el que saltará al campo del Estadio Monumental.

Cabe destacar que, al ser solo fecha FIFA para las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, los equipos no están obligados a ceder a sus jugadores a equipos no mundialistas como Perú. Por este motivo, son varios usuales convocados los que no estarán ante la ‘Albirroja’.

En el arco no hay cambio alguno, ya que Pedro Gallese arrancará y será capitán. La línea de 4 en defensa está confirmada por Miguel Araujo, Carlos Ascues, Alexander Callens y Marcos López , teniendo a Araujo como lateral derecho y a Ascues de titular como las principales sorpresas.

Pedro Aquino será el encargado de la marca en el mediocampo, apoyado por Wilder Cartagena , mientras que Christofer Gonzáles será el enlace con los hombres de ataque.

José Rivera y Bryan Reyna serán los extremos que intentarán alimentar a Alex Valera , quien aparece como el ‘9′ del equipo.

De esta manera, la selección peruana alineará de la siguiente manera: Gallese; Araujo, Ascues, Callens, López, Cartagena, Aquino, Gonzáles, B. Reyna, Rivera y Valera.

Los jugadores que quedan a la espera de ingresar son Alejandro Duarte (Sporting Cristal), Carlos Cáceda (Melgar), José Carvallo (Universitario), Luis Abram (Cruz Azul), Roberto Villamarín (Carlos Mannucci), Paolo Reyna (Melgar), Christian Cueva (Al-Fateh), Sergio Peña (Malmo), Yuriel Celi (Carlos Manucci), Piero Quispe (Universitario), Jairo Concha (Alianza Lima), Alexis Arias (Melgar), Jesús Castillo (Sporting Cristal), Alexander Succar (Universitario), Luis Iberico (Melgar) y Percy Liza (Marítimo).

