Fue uno de los jugadores con más calidad de los años 80 y es una voz autorizada para hablar de la Selección peruana. Germán Leguía jugó dos mundiales, Copa América y paseó su fútbol por Europa. Cerebral volante tiene la clave para ganar a los paraguayos.

¿Cómo ves a la selección?

Muy bien, si comparas jugador por jugador y la banca de selecciones como Ecuador, Colombia y Brasil, Perú está haciendo malabares. Jugamos partidos seguidos con poca banca y se hizo un buen trabajo.

Tanto así…

Hemos quedado por encima de selecciones que tienen jugadores en la Juventus y en otras ligas importantes, es un campañón por donde se le mire. A Venezuela no le ganó ni Colombia ni Ecuador no nos olvidemos de eso.

Ahora toca Paraguay...

Paraguay juega mal, pero te agarra a puro centro y te puede complicar la vida. Son buenos en la marca, ese es su fuerte, pesará mucho la experiencia y la banca.

¿Hubieras preferido otro rival?

Perú juega igual siempre le toque quien le toque. Si mantenemos el cero y nos vamos armando le hacemos la vida imposible al que este enfrente.

¿Cómo debemos afrontar el partido?

Hay que hacernos fuertes en defensa, no puede volver a ocurrir lo de Ecuador que nos metió dos goles rápido. Es un partido para Peña, lo veo en crecimiento, el chico tiene para dar mucho más.

Si ganamos luego nos tocaría Brasil, ¿Lo ves como un rival difícil de vencer?

Ojo Brasil debió perder con Colombia y Ecuador le empató, tampoco es un super equipo. Nos ganó porque hizo un gol de arranque. No lo veo como nada de otro mundo y tampoco a Chile y Argentina.

Pero nos ganó bien….

Neymar se tiró todo el partido y los árbitros lo apañan y malogra el partido. Tienen jugadorzotes, pero no es un cuco, no nos pasó por encima. Nos venimos abajo por los cambios. A Colombia le gana por ayuda del árbitro.

¿Qué te parece Lapadula?

Vamos a ser francos, la verdad no le tenía mucha fe. Lo comparaba con otros delanteros que tuvo la selección y no lo veía, pero hizo gol y dio pases para que otros la metan, me equivoqué.

'Cocoliche' reconoce que se equivocó con Gianluca Lapadula.

¿Por qué no le tenías confianza?

Si estuviera bien Guerrero no jugaría, pero no se puede negar que Lapadula se las busca y crea peligro. Cuando lo vi la primera vez dije no está para una selección

Muchos lo comparan con Guerrero, ¿lo ves así?

Paolo no tiene comparación, es cierto que Lapadula le está sirviendo a Ricardo (Gareca) y a la selección, pero Guerrero es Guerrero.

¿Qué te gusta de esta selección?

Cartagena es un jugadorzote, cuando entró lo hizo bien. ,Otros jugadores son Miguel Araujo, Raziel García y el chico López que son gente que va a servirnos más adelante.

¿Ormeño que te parece?

Quiero verlo más. Tiene algunas cosas, pero lo veo frio chupado, no choca a pesar que tiene tamaño. Quizás dentro del área pese más y ahora no se le nota porque está jugando más atrás, y eso le cuesta.

¿Qué nos falta?

Banca, gente experimentada como Zambrano, el mismo Farfán, ‘Orejas’ Flores, Polo que cuando entraba cubría lo que hace Carrillo. Raziel García entró bien, me gusta, pero no tiene la velocidad de Polo que es importante. También extrañamos a Advíncula no quiero decir que Corzo lo esté haciendo mal, pero el ‘rayo’ ayuda más a Carrillo.

¿Te gusta Marcos López?

Claro que sí. Todo el mundo dice que no tiene el pase de Trauco, pero sólo tiene tres o cuatro partidos. Marca bien, corta pelotas, juega, cuando tenga diez partidos agarrará confianza.

¿Volverá Farfán a ser el de antes?

Veo complicado regresar a esa edad. Estar parado tanto tiempo con más de 35 años es difícil, te terminas lesionando de otras partes. Me da pena porque soy hincha de su juego.

¿Cómo hubieses manejado la indisciplina de Cueva?

Igual que como hizo Ricardo(Gareca), el chico estaba en su día libre. Si no juega bien lo sacas y le dices yo no te saqué te sacaste tu solo y punto, pero Cueva responde en la cancha. Eso era lo que hacían los entrenadores de mi época, en esos tiempos había jugadores difíciles que hacían cosas peores y si no rendían en la cancha se les congelaba. (José Reynoso Alencastre).

TE PUEDE INTERESAR