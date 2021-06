Para muchos es el mejor arquero que pasó por Sport Boys. Jacinto Rodríguez triunfó con la rosada y desde Paraguay analiza lo que será el choque por la Copa América entre la Selección peruana y el representativo guaraní. El ex golero nos ve mejor que su cuadro y elogia a su colega Pedro Gallese.

¿Qué espera del partido del viernes?

Estamos a la expectativa, creo que será un partido muy interesante. Los dos llegan con más fútbol luego de los encuentros de la primera ronda, hay más entendimiento y los técnicos ya tiene sus once.

¿Quién es su favorito?

Veo bastante bien a Perú, mejor que Paraguay. Ustedes están en mejor nivel, los jugadores están rindiendo más por eso creo que Perú tiene una leve ventaja.

No le convence su selección…

En el país hay muchas dudas con el equipo, con el técnico por su forma de plantear los partidos. La gente no lo respalda, sólo los que manejan la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) creen en Berizzo.

Para ex portero, Perú tiene mejores jugadores que su selección| Crédito: @SeleccionPeru / Twitter.

¿Qué le falta a Paraguay?

Hay jugadores buenos, pero no de calidad y de buen rendimiento, esos los tiene Perú.

¿Tan mal está está su selección?

Uno ve la formación y hay muchos nombres desconocidos, incluso se está nacionalizando jugadores extranjeros algo que no pasaba antes con Paraguay y eso aquí se cuestiona mucho.

Algunos destacarán….

Tenemos a los hermanos Ángel y Miguel Romero, Miguel Almirón y el defensa Gómez de Palmeiras , al resto le falta.

¿Cuánto afecta la baja de Miguel Almirón?

Se va a sentir mucho, junto a Miguel Romero es el mejor que tenemos. Vamos a extrañar la falta de ritmo que imprime, el equipo se va resentir sin él.

¿Quién lo puede reemplazar?

A mí me gustaría el chico Julio Enciso de Libertad que es muy bueno, y ya entró hace poco ante Chile, pero no se le puede dar toda la responsabilidad porque sólo tiene 17 años. Por eso creo que Berizzo no lo pondrá y optará por uno de experiencia.

¿Le gusta el trabajo de Berizzo?

Es un gran profesional y muy trabajador, pero a veces si no tienes el material humano todo se hace muy difícil. Ahora en la selección hay gente desconocida y sin nombre que están debutando.

¿Qué le parece Perú?

Primero quiero hablar de mi puesto. Después de mucho tiempo Perú tiene un arquero que se está consolidando. Lo veo bien a Gallese. Además tienen jugadores del proceso pasado y Gareca sigue en el equipo, en eso nos llevan mucha ventaja.

¿Lo ve a Gallese para una liga más competitiva que la MLS?

Tiene las condiciones y cualidades para ir un torneo más competitivo, en su momento creí que llegaría a uno de los grandes de México. Creo que luego de la Copa y las eliminatorias dará el salto a Europa porque calidad tiene.

Una opinión de Gianluca Lapadula...

Lo vi en los partidos de Eliminatoria y ahora en la Copa mejoró. Tenía alguna duda con él, pero se está afianzando y con más partidos será muy importante para la selección en las eliminatorias.

¿A qué le debe temer Perú de Paraguay?

Deben tener mucho cuidado en la pelota parada, tenemos gente que va bien al juego aéreo y muy fuerte. Perú tendrá buenos defensas, pero siempre nos destacamos por ir bien arriba y en esta ocasión que no hay mucho fútbol será una de nuestras armas.

¿Qué recuerdos del Perú?

Los mejores, siempre estoy pendiente de lo que pasa, se extraña el país. Mis tres hijos hicieron el colegio ahí, incluso tengo una hija nacida en Lima.

Se le identifica con Boys, pero también pasó con Alianza...

Boys está en mi corazón, eso no se discute, pero en Alianza estuve el día del clásico del 6-3 y cuando llega esa fecha los amigos del club me mandan videos y saludos y eso es bonito.

Un gusto poder charlar con usted profe…

Saludos a todos los amigos del Perú, que estén bien.(José Reynoso Alencastre).

