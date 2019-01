Perú vs. Paraguay: Ricardo Gareca llegó a Chile para motivar a selección peruana Sub 20 |VIDEO |FOTOS 

Perú y Paraguay se medirán por la tercera jornada del Sudamericano de Chiile. El duelo tendrá un invitado especial desde las tribunas y es nada menos que el argentino Ricardo Gareca quien llega a observar el rendimiento de la selección peruana Sub20 que busca su clasificación al hexagonal final y lograr un boleto al Mundial de Polonia.

El portal de CDF registró la llegada de Ricardo Gareca a Chile, procedente de Argentina, durante las últimas horas del lunes. El técnico ha planificado viajar rumbo a Talca, donde la selección peruana Sub 20 trabaja desde hace una semana.

La permanencia de Ricardo Gareca en el país sureño se prolongará por unos días más. El DT no solo verá el Perú vs. Paraguay, también estaré presente en los juegos contra Ecuador y Argentina por el torneo.

Ricardo Gareca conoce a muchos de estos jugadores de la selección Sub 20, pues los tuvo como sparring de la selección absoluta durante su participación en el mundial de Rusia 2018.



Si la selección peruana Sub 20 clasifica al hexagonal, Ricardo Gareca permanecerá en Chile junto a su asistente a Sergio Santin. El 'Tigre' no asistirá al sorteo de la Copa América de este jueves en Brasil.