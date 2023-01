Poco antes del inicio del Sudamericano Sub 20 de Cali, Gustavo Roverano renunció a la dirección técnica de la selección peruana de la categoría, aduciendo problemas con la dirección de menores de la FPF. Con dos derrotas en el torneo, el exportero se refirió a la participación peruana.

“La situación de la Sub 20 no se trata de un entrenador, es algo que viene de antes. Esta generación viene de sufrir una pandemia y también hay que tomar en cuenta eso”, señaló Roverano en diálogo con ‘Fútbol como cancha’ de RPP.

Sobre su paso por la selección sub 20, Roverano reiteró que él deseaba dirigir este torneo, pero que factores externos que se inmiscuían en su trabajo lo llevaron a tomar la decisión de dar un paso al costado.

“ Yo quería morir de pie con los chicos de la Sub 20. Yo veo lo que está pasando con un grado de bronca porque quería estar con ellos hasta la final”, expresó.

“Yo hubiera querido dirigir el Sudamericano Sub 20, pero bajo mis normas, mi manera de trabajar. Cuando alguien contrata a un entrenador, es por su manera de trabajar. Me hubiera gustado estar con ellos de esa forma”, añadió.

“Siendo entrenador de la Sub 20, nunca tuve reunión de trabajo ni con la Comisión de Menores, nunca me la presentaron, yo me enteré por la prensa. Nunca tuve ni una reunión con el presidente Agustín Lozano , me lo presentaron cuando me lo encontré en un pasillo”, agregó.

