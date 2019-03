Perú vs Paraguay: EN VIVO Juegan en New Jersey en amistoso por fecha FIFA

Perú vs Paraguay : EN VIVO ONLINE TV La selección bicolor enfrenta a la Albirroja este viernes en el estadio Red Bull Arena de New Jersey en partido amistoso internacional por fecha FIFA. Perú busca volver a la senda del triunfo ante Paraguay. (7:00 p.m. hora peruana) (TV: Latina y Movistar Deportes - Movistar Tv)



El partido Perú vs Paraguay será el inicio de la etapa de preparación de la Blanquirroja con miras a la Copa América Brasil 2019 de junio próximo. Además, el primero de los dos amistosos pactados en marzo, ya que el martes juega ante El Salvador.



El encuentro Perú vs Paraguay será la oportunidad para el equipo que dirige Ricardo Gareca de cortar la mala racha de resultados tras el empate con Estados Unidos, y las derrotas ante Ecuador y Costa Rica, en sendos amistosos del 2018.



La expectativa en el equipo blanquirrojo es alta pese a los últimos resultados. Además, la afición en Estados Unidos espera un triunfo en el Perú vs Paraguay y acompañar a la mayoría de jugadores mundialistas en Rusia 2018.



Otra peculiaridad del duelo Perú vs Paraguay, será el enfrentamiento de dos técnicos argentinos de trayectoria y que se respetan mutuamente. Ricardo Gareca se medirá con Eduardo Berizzo, que debuta al mando de la Albirroja e inicia un proceso de renovación.

"Lo que más queremos es darle un alegría y un triunfo a los hinchas, en eso estamos enfocados. Paraguay tiene jugadores importantes. Conocemos el estilo de Eduardo, su manera de jugar", aseguró Ricardo Gareca en la previa del Perú vs Paraguay. El DT guaraní tuvo un gesto de deferencia con el Tigre al parar el bus de su plantel para bajarse y saludarlo.



Con miras al duelo Perú vs Paraguay, el seleccionador de la bicolor vuelve a centrar su confianza en Christian Cueva, quien no fue llamado en la anterior convocatoria y ahora se espera sea titular junto a las piezas claves del once, como son Jefferson Farfán y André Carrillo.



La continuidad de Renato Tapia en su nuevo club en Holanda se pone a prueba y se espera la solvencia de Yoshimar Yotún en la primera línea de volantes. La idea de Gareca es retomar la eficia y buen juego mostrado en las pasadas Eliminatorias y el Mundial Rusia 2018.



En el rival, toda la atención se la lleva el técnico Berizzo, que tendrá que mostrar el cambio y definición del juego que quiere en la nueva selección paraguaya, cuyo objetivo es clasificar al Qatar 2022, luego de su ausencia en Rusia 2018. "Deseo tener un equipo muy agresivo, muy implicado, con un plan de juego definido y que lo sostenga de principio a fin contra cualquiera", dijo Berizzo.



Berizzo alineará con los mellizos Óscar Romero en el mediocampo, Ángel Romero en ataque y Gustavo Gómezen la defensa.

Alineaciones posibles del Perú vs Paraguay:



Perú: Gallese, Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco, Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Flores y Farfán.

Paraguay : Fernández, Valdez, Balbuena, Rojas, Gómez, Almirón, Romero, Piris Da Motta, Paredes, Rojas, González y Santander.

