Perú vs Paraguay EN VIVO Se miden en Talca por el Sudamericano Sub 20 de Chile Perú vs Paraguay, juegan este martes (5:30 p.m.) en el Estadio El Fiscal de Talca por el Sudamericano Sub 20 de Chile

- / - Perú vs Paraguay, por la fecha 3 del Sudamericano Sub 20 en Chile - / - Perú vs Paraguay, por la fecha 3 del Sudamericano Sub 20 en Chile - / - Perú vs Paraguay, por la fecha 3 del Sudamericano Sub 20 en Chile - / - Perú vs Paraguay, por la fecha 3 del Sudamericano Sub 20 en Chile - / - Perú vs Paraguay, por la fecha 3 del Sudamericano Sub 20 en Chile