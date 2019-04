Perú vs Paraguay EN VIVO se enfrentan en hexagonal final rumbo a Mundial de Brasil  

Perú vs. Paraguay EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE La 'Blanquirroja' salta nuevamente a césped del Estadio de la Universidad San Marcos para afrontar la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17. Un partido que que puede seguir, desde las 9: 10 p.m., por la señal de Movistar Deportes.



¿Vas a seguir el Perú vs Paraguay vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los de Carlos Silvestri llegan a este Perú vs Paraguay con la necesidad de encontrar su primer victoria y no dejar escapar el boleto que los conduzca al Mundial de la categoría y estarán observados desde la tribuna por Ricardo Gareca, DT de la selección absoluta.



Empatar sin goles (0-0) con Argentina y perder el invicto en el Sudamericano (3-2) ante la Chile, la 'Blanquirroja' sabes que este Perú vs Paraguay, es el partido 'bisagra' para poder alcanzar su objetivo.



Perú vs. Paraguay | Horarios del partido:



20:10 horas - México

21:10 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

22:10 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

23:10 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Brasil

02:10 horas del martes - Reino Unido

03:10 horas del martes - España, Alemania, Italia, Francia

El cuadro guaranú, llega de dos empates (2-2) frente a Uruguay y un (1-1) ante Ecuador, tras clasificar en el segundo lugar del Grupo B, pero al igual que Perú aún mantienen chances de clasificar al Mundial de Brasil, donde irán los cuatro mejores combinados del Sudamericano.



Hoy ese cuarto lugar le corresponde a Perú con 1 punto, seguido por Uruguay (1) y Ecuador (1); mientras que Paraguay se ubica tercero en la tabla con dos unidades, detrás de Argentina (4) y Chile (6).