Perú vs. Paraguay EN VIVO EN DIRECTO CANAL TV GRATIS amistoso internacional VÍA Telefuturo | beIN Sports | DAZN 

PERÚ VS. PARAGUAY | EN VIVO | EN DIRECTO | AMISTOSO FIFA | VÍA LATINA | MOVISTAR TV | La selección peruana salta hoy a a cancha del Red Bull Arena de Nueva Jersey para enfrentar a Paraguay en un nuevo amistoso FIFA como parte de la preparación de la bicolor rumbo a la Copa América 2019. Los 'tigres' de Ricardo Gareca esperan poder dar una alegría a la mejor hinchada del mundo con un esperado triunfo, ya que desde el Mundial, la blanquirroja no conoce de victorias, situación que ha preocupado al DT Para ver este partido de fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Perú vs. Paraguay en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este encuentro.



Perú vs. Paraguay FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en el Perú vía Latina y Movistar TV. En Latinoamérica a través de la señal de beIN Sports y DAZN. Mientras en Parguay Telefuturo transmitirá el duelo. BeIN Sports también hará lo mismo para algunos países de Europa en diferentes horarios: Perú (8:00 p.m.) | Argentina (10:00 p.m) | Colombia (8:00 p.m.) | México (7:00 p.m.) | Brasil (11:00 p.m.) | Bolivia (7:00 p.m.) | Canadá (8:00 p.m.) | Ecuador (8:00 p.m.) | Estados Unidos (8:00 p.m.) | Venezuela (7:00 p.m.)

En Estados Unidos, el partido amistoso FIFA Perú vs. Paraguay podrá verse a través de los canales Univision Deportes En Vivo, UniMás, Univision NOW, Univision Deportes | 5:00 p.m. (Los Ángeles) | 8:00 p.m. (Miami y Nueva York)



Pero si estás en otros países en los que el Perú vs. Paraguay no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido amistoso FIFA

Horarios del Perú vs. Paraguay en otros países del mundo





19:00 horas en México

20:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas en Venezuela, Bolivia

22:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

2:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

2:00 horas en Catar y Arabia Saudita

07:00 horas del sábado en China

08:00 horas del sábado en Japón y Corea del Sur

Canadá DAZN, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Ecuador Canal del Futbol

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 5

Internacional PPV

Paraguay Telefuturo

Perú Movistar Deportes Peru

Singapur SuperSports CH 202

España DAZN Spain

El 'tigre' Gareca alineará para el Perú vs. Paraguay un tridente ofensivo liderado por su jugador fetiche, el mediocampista Christian Cueva (Santos de Brasil), junto a los delanteros André Carrillo (Al-Hilal de Arabia Saudita) y Jefferson Farfán (Lokomotiv de Rusia).



A estos se sumarán los volantes Renato Tapia (Willem II de Holanda), Yoshimar Yotún (Cruz Azul de México) y Edison Flores (Monarcas Morelia de México).

Después del Mundial de Rusia-2018, al que clasificó tras 36 años de ausencia, Perú lució un mediocre desempeño en sus partidos amistosos, cosechando un triunfo, un empate y cuatro derrotas. Anotó ocho goles y recibió 10. En sus dos últimos fogueos, perdió de local ante Ecuador 2-0 y frente a Costa Rica 3-2.



Perú vs Ecuador: Gol de Mora (Fuente: Movistar Deportes)

Tras chocar con Paraguay, Perú enfrentará el martes entrante en amistoso a El Salvador, en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium de Washington.



Perú integra el Grupo A de la Copa América, junto al anfitrión Brasil, Bolivia y Venezuela. El torneo comienza el 14 de junio.

Posibles alineaciones:



Perú: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco - Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores - Jefferson Farfán. DT: Ricardo Gareca.



Paraguay: Roberto Junior Fernández - Bruno Valdez, Fabián Balbuena, Robert Rojas, Gustavo Gómez - Miguel Almirón, Óscar Romero, Robert Piris Da Motta, Christian Paredes, Matías Rojas - Derlis González, Federico Santander o Ángel Romero. DT: Eduardo Berizzo.